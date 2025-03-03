方大同薛凱琪關係 盤點5對「戀人未滿」好拍檔 仲有一對超合襯
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「朋友以上，戀人未滿」這句話很適合形容某些藝人組合，例如方大同與薛凱琪。他們相識多年，友誼深厚，互相支持，關係親密卻始終保持純友誼。以下就為大家介紹5對圈中「戀人未滿」好朋友！
1 | 方大同 薛凱琪
2月21日因病離世的方大同，在生前與薛凱琪為圈中最出名的「戀人未滿」緋聞女友。方大同為薛凱琪創作出多首經典歌曲，而薛凱琪亦非常依賴方大同。薛凱琪曾經接受訪問時，表示方大同在自己人生低潮的時候，全靠方大同陪伴他走過最艱難的時光，更親手將她從自殺的邊緣救回來。
2 | 黎明 李嘉欣
黎明和李嘉欣同樣為圈中出名的「友達以上、戀人未滿」好朋友之一。兩人多次合作，包括在電視劇《原振俠》和黎明多個MV中擔任男女主角。因為兩人外表合襯，私下亦非常老友，所以經常傳出緋聞，但兩人都否認戀情，只是承認2人感情好好。
3 | 洪永城 黃翠如
黃翠如和洪永城這對由有線年代開始，到過檔無綫後仍孖住拍旅遊節目及拍劇，成為熒幕CP，就算已各自有了另一半，緋聞仍然未停過。兩人在婚後依然經常孖住出席公開場合，女方又在社交平台上傳2人合照，搞到經常被網民狠批借洪永城刷存在感！
4 | 李尚正 妹頭
妹頭盧頌恩和李尚正合作超過十年，默契十足，兩人主持的節目《臥底旅行團》系列，不僅成為香港開電視收視之冠，更令二人人氣大增。不少網民都認為李尚正和妹頭非常有默契又相襯，不過李尚正早有一位已經拍拖18年的女友，所以兩人都沒有發展。
5 | 陸浩明 肥媽
最後網民搞笑指現年69歲的肥媽（Maria Cordero）與44歲陸浩明（6號）都是圈中「友達之上」的好拍檔之一。兩人早年為TVB主持多輯《食平D》系列，關係好到在2015年正式上契。網民更笑指6號拍拖多年都唔肯結婚，全因為「唔捨得肥媽」，認真搞笑！
圖片來源：東方新地、微博@方大同、TVB、IG＠wongtsuiyu、新傳媒資料庫、《臥底旅行團》截圖、Facebook@陸浩明 6號資料或影片來源：原文刊於新假期