方大同生前訪問曝光 大方回應同薛凱琪關係
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方大同享年41歲，在2月21日因病逝世，令粉絲及音樂界震驚。為了紀念他的音樂生涯，商台節目《星光背後》日前重播了方大同2019年的專訪。方大同當時在訪問中親揭自組公司因由，更大方回應同薛凱琪的關係。
方大同生前訪問曝光 親揭自組公司因由
方大同在節目中分享了自學音樂的經歷，以及如何在8年內自創品牌「賦音樂FU MUSIC」。方大同表示：「都真係好快，後尾我都想自己創業，我覺得好多嘢都可以自己嘗試，同埋都想挑戰一下自己。當然件事情並唔容易，其實我由一開始都知道有可能會蝕錢，我都知道有好出名嘅明星都破產過，我知道呢件事係有佢嘅風險，但呢件事都要做嘅，唔可能話因為驚就唔做呢件事。」
方大同又指本身對物質和金錢上並沒有太多要求，只是覺得能夠維持衣食住行就已經足夠：「我覺得其實所有嘢都係咁渺小，如果我80歲睇返，其實都係一個經歷。」
方大同重提愛上音樂原因
方大同在節目中提到他的多元文化背景，他在夏威夷出生，後來在上海及廣州生活，最終與家人定居香港。他分享了自己如何透過音樂找到歸屬感，並受到電影《La Bamba》的啟發，決定以音樂作為終生職業：「5、6歲嗰陣係一個好大嘅影響，呢個係一個傳記故事，係一個真人真事，所以就俾佢感動到，雖然小時候明部電影只得7成，但係睇完就好似啲小朋友想做Super滿，我就立志要做音樂。」
大方回應同薛凱琪關係
儘管方大同的感情生活一直備受關注，他在節目中坦言自己的感情經歷：「咁多年，唔多唔少都會有（感情生活）嘅，其實我都係好順其自然，我都唔係好急，我覺得要天時地利人和緣分，同埋生活上的狀態要（配合到）。好似我之前要簽唱片公司出道都等咗五年，都冇得逼，所以我覺得感情都係冇得強求。」當被問到同薛凱琪的緋聞，方大同就笑指：「大家都咁忙，我一向都唔傾呢啲八卦嘢嘅，哈哈。」
一起重溫方大同訪問：
https://www.youtube.com/watch?v=PKdqau-_MxQ&t=98s&ab_channel=%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%9B%BB%E5%8F%B0HongKongToolbar
圖片來源：881903、賦音樂、微博@方大同資料或影片來源：原文刊於新假期