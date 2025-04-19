薛凱琪自爆方大同離世後抑鬱復發 悲痛表示「整個人都沒一半」

金曲歌王方大同於2月不幸離世，消息震驚歌迷與演藝圈。與方大同情同手足的薛凱琪（Fiona）亦深受打擊，近日Fiona接受訪問時就重提方大同離世一事，更坦言痛失摯友後，憂鬱症有復發跡象，情緒崩潰難以自持……