薛凱琪自爆方大同離世後抑鬱復發 悲痛表示「整個人都沒一半」
薛凱琪悲傷稱「整個人沒了一半」
薛凱琪透露，得知方大同離世的第一天，她雖淚流不止，但身體尚未完全反應。隨後，她陷入無法進食、頻繁嘔吐的狀態，甚至哭到呼吸困難，就好像「整個人沒了一半」。她回憶起十幾年前罹患憂鬱症的痛苦，坦言即使多年心理訓練，在摯友離世的那刻，所有理性防線瞬間崩解。
薛凱琪抑鬱復發拒用藥治療
為走出悲痛，薛凱琪尋求心理輔導，試圖控制情緒。她允許自己晚上哭泣，但避免過度痛哭，卻常在半夜驚醒後繼續淚流不止。她曾因呼吸困難產生消極念頭，但最終選擇購買氧氣罐幫助呼吸，拒絕醫師建議的藥物治療，試圖以自身力量面對傷痛。
薛凱琪演唱會崩潰數度落淚 網民：控制不住就別唱
薛凱琪在上月南寧個人演唱會上，表現出極大的情感波動，在演唱多首深情歌曲時，因無法抑制對於好友方大同突然離世的哀傷，數次停歌抹淚，卻引來網友兩極評價⋯⋯
薛凱琪演唱會數度崩潰遭網民狠批
在南寧的演唱會上，薛凱琪在演繹自己的代表作《剩下的你聽懂我嗎》時，因為情感激動而哽咽失聲，眼淚不停地滑落。她不得不讓樂隊暫停音樂，稍作整理後才能繼續演唱。當她唱到方大同為她創作的《蘇州河》時，她的情緒更是無法控制，一度用手掩面，顯得非常傷心，讓現場氣氛一度陷入哀戚。
然而，有人批評她利用方大同的逝世來為自己的演唱會造勢，既然要決定繼續開演唱會，就應該專業演出，而不應該不停唱到喊：「為啥要哭，觀眾是來聽歌聲的，不是泣不成聲」、「雖然悲傷，但是這是演唱會，而且哭了不是一場了，服了，控制不住就別唱這種類型的歌曲啊，不理解。」
網民幫口力撐：歌詞句句是刀
儘管面臨批評，也有不少網友站出來支持薛凱琪，認為她在極大的情緒壓力下仍努力完成演出，值得尊重和理解：「薛凱琪整場演出一直扶著旁邊的咪架支撐，但是還是努力以好的聲音狀態完成演出。求網友今天別再審判了放過她吧，她的狀態真的很需要關心和保護」、「你讓她怎麽唱“一轉念，天各一方”唉，歌詞句句是刀」、「笑不行，要被罵。哭呢，又說狀態不對，讓看心理醫生。」、「我的天 是定下來不能換歌嗎？句句都是刀」等。
一度考慮取消巡迴演唱會 最終決定勇敢面對
43歲的薛凱琪坦承，這場突如其來的失去讓她重新感受到脆弱。她曾猶豫是否公開心聲，但最終選擇真誠面對。她寫道：「從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。」她一度考慮取消已定好的演唱會，但內心的小聲音告訴她，唱歌是恩賜，即便不完美，也能在舞台上與大家連結。她說：「我在幻想當我脆弱的時候我也很想要看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？」因此，她決定挑戰自己，完成演唱會，用歌聲與淚水療癒彼此。
Fiona宣布演唱會名稱《Let Me Love You》
在發文中，薛凱琪宣布將演唱會主題從《光》改為「Let Me Love You——讓我愛你」，寓意「愛與光」的相輔相成。她希望粉絲不僅在音樂中感受到能量，更能在生活中每一個瞬間擁抱美好。對於好友離世，薛凱琪感慨地說：「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」她感性寫道：
「LET ME LOVE YOU，wherever you are. 我們都很傻，但是也很可愛。」
最後 Fiona用自己的《給十年後的我》作為結：「發現錯了的時候就用微笑去面對，因為下次，我會更溫柔的去對待我愛的人，生命，和自己。」
網民唔Buy 質疑大陸唱片公司代筆太矯情：
網民對薛凱琪在悼念文中提及演唱會的行為感到不滿，認為她在這樣的情感時刻不應藉機宣傳，反而應該專注於表達對方大同的懷念。
有網民直言：「呃，所以你只是在宣傳你的演唱會，你全篇說的都是你自己……不想道德綁架，你可以做你的事，但是為大同感到不值。」另一位網民也表示：「雖然我很喜歡你，也知道你很傷心脆弱，你很難過，我們也很難過，但是這樣借意宣傳工作，對不起，我不能接受。」
網民：佢篇長文有七成內容講自己演唱會主題
更有網民批評：「除了說要開演唱會，不清楚你想表達什麼」、「佢篇長文有七成內容講自己演唱會主題，真係似sell 緊自己演唱會」、「專登引導人覺得係因為方大同先改名 ，好核突！」
被指「一雞兩味」只在講自己
此外，有網民在連登討論區留言指薛凱琪「一雞兩味」，整篇文章都在講自己：「薛凱琪發長文悼念方大同順手宣傳自己演唱會，成篇都me me me me淨係講自己。」更有網民質疑她的動機：「薛凱琪由識方大同嗰一刻直至佢死都利用到盡[sosad]，EMO嘅女人真係唔好掂，佢哋個世界只有自己為中心為一切。」
懷疑係他人代筆
也有網民猜測這篇長文可能是由他人代筆：「一定係主辦幫佢出，講到最尾係演唱會……正常人都唔會咁……更何況佢係竹昇妹……佢邊有咁多中文……」