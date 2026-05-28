方媛綜藝節目失控爆喊 郭富城用不足5,000元出招為愛妻轉運
方媛節目中被袁詠儀當面直言不熟悉
《五十公里桃花塢6》新一集中，方媛與袁詠儀、歐陽娜娜等嘉賓圍圈玩遊戲，袁詠儀在鏡頭前坦言，雖然張智霖與郭富城相識數十年，兩家人經常在港聚會，但她跟方媛其實「並不熟悉」。袁詠儀更透露：「每次聚會都觀察到方媛獨自坐在角落……好像永遠都不知道怎麼跟我們一班朋友相處，常常都是一個人。」方媛聞言明顯感到尷尬，隨後袁詠儀主動伸出友誼之手，表示回港後要多約她聊天吃飯。方媛聽畢眼眶泛紅，道出心聲：「我第一次拍這麼多人的綜藝，有點不習慣、緊張，好像很多人都在看着我。」說到此處她情緒徹底崩潰，忍不住哭起來，坦言：「原來真人騷不是作戲，不是演出來的。」
方媛坦言壓力爆煲經歷外公離世之痛
方媛在節目中哭着表示自己平時並不愛哭，但當天特別有感觸。除了首次參與大型真人騷的壓力，她早前更經歷了外公離世的悲痛，多重打擊令她情緒一直處於繃緊狀態。節目播出前，方媛已因要求入住男藝人樓層單人房、令同層9位男星共用一個洗手間而被網民炮轟驕縱自私，加上被指上鏡顏值與網上照片有出入，種種負面聲音令她承受巨大壓力。郭富城得知太太狀態後，立即放下工作陪伴她回鄉奔喪，全程不離不棄。
郭富城花不足5,000元買傢俬為愛妻轉運
近日郭富城被拍到戴着口罩和帽子，低調陪方媛到傢俬店購物。他全程對太太呵護備至，選購時溫柔詢問方媛意見，睇中心頭好後更體貼地讓太太坐在一旁休息，自己親手度尺寸、跟店員商討送貨細節。最終郭富城買了一張書枱和一個鞋櫃，費用合共不足5,000元。據悉早前郭富城愛駒「舞林密碼」離世，家中接連發生不快事，一向篤信風水的他今次特意添置新傢俬，希望為家中帶來新氣象、掃走霉氣。付款後方媛翹實老公手臂離開，兩人互動甜蜜。
網民讚袁詠儀細心又感嘆天王嫂不易做
節目播出後，不少網民對袁詠儀在方媛落淚時即時遞上紙巾、送上安慰的舉動大加讚賞，認為她展現了爽直以外的細心一面。同時亦有網民感嘆「天王嫂」並不如外界想像般風光，方媛結婚多年仍未能完全融入丈夫的社交圈子，獨自面對鏡頭和輿論壓力，處境令人唏噓。有留言指「嫁入豪門都有自己的辛酸」，亦有人讚郭富城是圈中出名的愛妻號，花幾千蚊買傢俬轉運的舉動雖然樸實，但勝在心意滿滿。