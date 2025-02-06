方媛過年攬實郭富城大派閃光彈 7歲大女靚樣意外曝光獲讚似足媽媽

37歲「天王嫂」方媛（Moka）2017年與郭富城宣布結婚，並先後誕下大女郭詠希（Chantelle），及細女郭詠萱（Charlotte）。方媛婚後不時都會在社交平台曬出與老公郭富城，以及2個愛女嘅日常照，令唔少網民表示睇見都覺得佢哋好幸福！近日方媛就趁住過年在社交平台分享新相向大家拜年，當中7歲大女嘅靚樣更意外曝光，獲網民大讚似足媽媽！