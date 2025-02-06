方媛過年攬實郭富城大派閃光彈 7歲大女靚樣意外曝光獲讚似足媽媽
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37歲「天王嫂」方媛（Moka）2017年與郭富城宣布結婚，並先後誕下大女郭詠希（Chantelle），及細女郭詠萱（Charlotte）。方媛婚後不時都會在社交平台曬出與老公郭富城，以及2個愛女嘅日常照，令唔少網民表示睇見都覺得佢哋好幸福！近日方媛就趁住過年在社交平台分享新相向大家拜年，當中7歲大女嘅靚樣更意外曝光，獲網民大讚似足媽媽！
方媛攬實郭富城大派閃光彈
方媛最近趁住過年密密更新社交平台，其中就有以火紅服裝攬實老公郭富城大派閃光彈嘅畫面，令唔少網民都表示sweet到爆：「成張相都充滿幸福嘅感覺」、「新一年就派這麼大個閃光彈」、「真的是幸福的代表！」等。
方媛向來分享愛女嘅照片時都會以黑超sticker擋住她們嘅樣子，不過今次其中1張照片就意外曝光7歲大女Chantelle嘅側臉，雖然未能睇清五官，但係就仍獲大讚遺傳到方媛嘅美貌：「Chantelle的鼻子這麼高挺真好看」、「看鼻子就知道肯定是美女了」、「側臉都這麼美，正臉不得了」、「鼻子高挺遺傳到媽媽的美麗了」
方媛火紅戰衣連環派福利
除咗曬出與郭富城嘅甜蜜照外，方媛更曬出以火紅貼身禮服同旗袍示人嘅照片，小Deep V騷事業線大派福利獲唔少網民大讚：「生了2個身材都還是這麼好」、「有樣有身材的代表！」、「新年就是要看美女」
而方媛以旗袍騷香肩影煙花嘅片段更引來網民爆笑猜測：「感覺是在電視機前拍的」、「這是不是電視背景？」、「除了電視，在外面都拍不到煙花的。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@mokafy、抖音@方媛moka資料或影片來源：原文刊於新假期