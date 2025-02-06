方媛過年攬實郭富城大派閃光彈 7歲大女靚樣意外曝光獲讚似足媽媽

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37歲「天王嫂」方媛（Moka）2017年與郭富城宣布結婚，並先後誕下大女郭詠希（Chantelle），及細女郭詠萱（Charlotte）。方媛婚後不時都會在社交平台曬出與老公郭富城，以及2個愛女嘅日常照，令唔少網民表示睇見都覺得佢哋好幸福！近日方媛就趁住過年在社交平台分享新相向大家拜年，當中7歲大女嘅靚樣更意外曝光，獲網民大讚似足媽媽！

方媛攬實郭富城大派閃光彈

方媛最近趁住過年密密更新社交平台，其中就有以火紅服裝攬實老公郭富城大派閃光彈嘅畫面，令唔少網民都表示sweet到爆：「成張相都充滿幸福嘅感覺」、「新一年就派這麼大個閃光彈」、「真的是幸福的代表！」等。

方媛向來分享愛女嘅照片時都會以黑超sticker擋住她們嘅樣子，不過今次其中1張照片就意外曝光7歲大女Chantelle嘅側臉，雖然未能睇清五官，但係就仍獲大讚遺傳到方媛嘅美貌：「Chantelle的鼻子這麼高挺真好看」、「看鼻子就知道肯定是美女了」、「側臉都這麼美，正臉不得了」、「鼻子高挺遺傳到媽媽的美麗了」

方媛 郭富城 方媛最近趁住新年曬出全家福向大家拜年。（圖片來源：ig@mokafy）
方媛最近趁住新年曬出全家福向大家拜年。（圖片來源：ig@mokafy）
方媛 郭富城 方媛更曬出攬實郭富城大派閃光彈嘅照片，更意外曝光7歲大女Chantelle嘅側臉，獲唔少網民大讚就咁睇都知道係靚女！（圖片來源：ig@mokafy）
方媛更曬出攬實郭富城大派閃光彈嘅照片，更意外曝光7歲大女Chantelle嘅側臉，獲唔少網民大讚就咁睇都知道係靚女！（圖片來源：ig@mokafy）
方媛 郭富城 方媛向來分享愛女嘅照片時都會以黑超sticker擋住她們嘅樣子。（圖片來源：ig@mokafy）
方媛向來分享愛女嘅照片時都會以黑超sticker擋住她們嘅樣子。（圖片來源：ig@mokafy）

方媛火紅戰衣連環派福利

除咗曬出與郭富城嘅甜蜜照外，方媛更曬出以火紅貼身禮服同旗袍示人嘅照片，小Deep V騷事業線大派福利獲唔少網民大讚：「生了2個身材都還是這麼好」、「有樣有身材的代表！」、「新年就是要看美女」

而方媛以旗袍騷香肩影煙花嘅片段更引來網民爆笑猜測：「感覺是在電視機前拍的」、「這是不是電視背景？」、「除了電視，在外面都拍不到煙花的。」

方媛 郭富城 除咗全家福之外，方媛仲大方曬出以火紅禮服示人嘅照片。（圖片來源：ig@mokafy）
除咗全家福之外，方媛仲大方曬出以火紅禮服示人嘅照片。（圖片來源：ig@mokafy）
方媛 郭富城 方媛fit到漏嘅身材獲唔少網民大讚！（圖片來源：ig@mokafy）
方媛fit到漏嘅身材獲唔少網民大讚！（圖片來源：ig@mokafy）
方媛 郭富城 不過方媛以煙花作為背景嘅照片就被網民爆笑猜測係唔係喺電視機前影。（圖片來源：抖音@方媛moka）
不過方媛以煙花作為背景嘅照片就被網民爆笑猜測係唔係喺電視機前影。（圖片來源：抖音@方媛moka）

撰文：東方新地圖片來源：ig@mokafy、抖音@方媛moka資料或影片來源：原文刊於新假期

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