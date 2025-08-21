38歲方媛懷胎8月驚爆高危活動 挺8月巨肚帶女出海騎馬 母女合照曬溫馨

天王郭富城(Aaron)的38歲嬌妻方媛(Moka)早前宣布懷上第三胎，早前（18日）她在社交平台分享近況，驚見已懷孕8個月的她，竟然挺著巨肚帶兩名愛女出海兼騎馬，雖然相中一家人互動溫馨，但連串高危活動嚇壞一眾網民！究竟這位最強孕婦的狀態如何？