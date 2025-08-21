38歲方媛懷胎8月驚爆高危活動 挺8月巨肚帶女出海騎馬 母女合照曬溫馨
天王郭富城(Aaron)的38歲嬌妻方媛(Moka)早前宣布懷上第三胎，早前（18日）她在社交平台分享近況，驚見已懷孕8個月的她，竟然挺著巨肚帶兩名愛女出海兼騎馬，雖然相中一家人互動溫馨，但連串高危活動嚇壞一眾網民！究竟這位最強孕婦的狀態如何？
方媛IG分享家庭樂 挺8月巨肚出海騎馬
方媛在社交平台分享了一系列與女兒出遊的溫馨靚相，並留言寫道：「就是去哪都帶著你們，抓住假期的小尾巴。」從相片可見，雖然方媛已懷孕8個月，腹部明顯隆起，但四肢依然纖細，狀態極佳，完全不像即將臨盆的孕婦。她不僅親自帶著兩位女兒出海遊玩，更挑戰騎馬活動，其中一張相片見到兩位愛女溫馨地親吻媽媽的孕肚，場面非常有愛。不過，懷胎8月仍進行這些動態活動，也讓不少粉絲為她捏一把汗，擔心會動到胎氣。
方媛親證家庭美滿：去哪都帶著你們
雖然未有就網民的憂慮作出回應，但方媛在帖文中溫馨表示「就是去哪都帶著你們」，字裡行間流露出對女兒的愛意，盡顯慈母一面。自2017年與59歲的郭富城結婚後，方媛先後誕下兩女，如今再懷第三胎，即將組成一家五口的熱鬧家庭。從她頻繁分享的日常可見，方媛非常享受家庭生活，即使貴為天王嫂，照顧女兒依然親力親為，是粉絲眼中的滿分媽媽，以行動證明家庭生活幸福美滿。
網民反應兩極 狠批牙煙又大讚最強孕婦
方媛的帖文一出，立即引來大批網民留言，反應相當兩極。不少粉絲大讚方媛是「最強孕婦」，紛紛表示：「狀態也太好了吧！完全不像懷孕8個月」、「好幸福的一家，女兒好可愛」、「親力親為的好媽媽」。但亦有大批網民對她挺著巨肚騎馬表示擔心，認為活動太過危險：「懷孕後期騎馬也太牙煙了吧？」、「城城不擔心嗎？要小心身體啊」、「為了寶寶安全著想，還是避免劇烈運動比較好。」留言區瞬間成為討論焦點。
圖片來源：小紅書@方媛Moka、微博@方媛Moka資料或影片來源：原文刊於新假期