郭富城老婆方媛傳懷男胎｜豪擲六位數入住「最貴月子中心」6人貼身侍候畫面曝光！

天王郭富城太太方媛第三胎即將卸貨，近日被網民捕獲挺著巨肚現身全港最貴月子中心，身後更有6名工作人員貼身護駕，排場十足！據傳郭富城已豪擲近200萬預訂女王級套餐，全程盡顯天王嫂的非凡氣勢。究竟這間貴族級月子中心提供何等驚人服務，讓天王不惜工本為愛妻安排？