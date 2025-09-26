郭富城老婆方媛傳懷男胎｜豪擲六位數入住「最貴月子中心」6人貼身侍候畫面曝光！
天王郭富城太太方媛第三胎即將卸貨，近日被網民捕獲挺著巨肚現身全港最貴月子中心，身後更有6名工作人員貼身護駕，排場十足！據傳郭富城已豪擲近200萬預訂女王級套餐，全程盡顯天王嫂的非凡氣勢。究竟這間貴族級月子中心提供何等驚人服務，讓天王不惜工本為愛妻安排？
方媛巨肚現身月子中心 6人護駕排場震撼
日前有網民在香港知名的聖貝拉月子中心，巧遇即將臨盆的天王嫂方媛。從網上流傳的照片可見，方媛身穿一襲白色系打扮，雖然孕肚相當巨大，但四肢依然纖幼，步履輕盈，狀態好得驚人，完全不像一位即將生產的孕婦。最引人注目的是，她身後竟有多達6名身穿制服的工作人員全程貼身跟隨，陣仗浩大，讓她顯得氣勢十足，天王嫂的排場果然不同凡響，引發網民熱烈討論。
郭富城寵妻無上限 豪擲近200萬預訂女王套餐
方媛此行被推測是親自視察產後休養的環境，而據聞郭富城早已為愛妻作好萬全準備。消息指，郭富城預訂了該中心長達56天的「女王級別」療程套餐，費用高達近200萬港元。這間被譽為內地「最貴月子中心」的聖貝拉，收費極其高昂，最便宜的套餐由168,800港元起跳，而女王級服務則包括入住高檔酒店或獨立別墅，並有兩名陪月員提供24小時一對一無間斷照顧，極盡奢華。
郭富城預告停工一個月 專心陪產迎接第三胎
愛妻心切的郭富城，除了在物質上給予方媛最好的照顧外，亦早已安排好時間陪伴在側。郭富城在早前接受媒體訪問時已公開表示，完成10月4號至5號的成都演唱會後，將會放下所有工作，放一個月的長假，專心一意陪伴太太待產，準備迎接第三位家庭成員的來臨。他更揚言要做個好爸爸及好丈夫，對即將出生的孩子顯得非常期待及重視。
網民熱議天王嫂排場 果然是天王級待遇
方媛視察月子中心的消息曝光後，其驚人排場隨即成為網上熱話。大批網民對她身後跟著6名工作人員的畫面感到咋舌，紛紛留言指這才是真正的「天王級待遇」。不少人羨慕方媛備受郭富城寵愛，認為天王為愛妻豪擲近200萬的安排非常合理。同時，也有網民大讚方媛即使懷有巨肚，體重仍能維持在105磅左右，身材管理能力超強，不愧是天王嫂。
圖片來源：方媛小紅書、微博@方媛Moka、小紅書@方媛Moka資料或影片來源：原文刊於新假期