44歲方皓玟重提上TVB孖冼靖峰合唱後遭狂轟 反擊兼呻幾年冇得上電視台宣傳

44歲方皓玟去年因參與TVB音樂節目並與冼靖峰（Archie）合唱，意外掀起網民熱議。方皓玟日前（19日）上午在社交平台發文，重提自去年登上TVB宣傳新歌後，開始受到部分網民的攻擊。方皓玟坦言希望透過不同平台分享音樂創作的心血，並呼籲外界多些理解，並在文中自爆幾年冇得上電視宣傳新歌……