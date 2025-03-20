44歲方皓玟重提上TVB孖冼靖峰合唱後遭狂轟 反擊兼呻幾年冇得上電視台宣傳
方皓玟發文反擊網民負評
方皓玟在帖文中表示，自去年參與TVB音樂節目宣傳新歌後，便開始受到haters的攻擊。方皓玟更強調：「對每一位歌手嚟講，每一首作品都係心血」，希望能在更多平台讓人聽到自己的音樂。她提到在現身TVB之前，自己已有數年未曾在任何電視台宣傳新歌，甚至連其他歌手常上的音樂節目亦冇份參與：「喺上Tvb之前，其實都有好幾年係完全無上過任何電視台宣傳新歌，但就算係個個歌手都會成日上嘅不同音樂節目，我都係無上過，原因不詳。」。
方皓玟直言作為音樂人，她親自作曲、作詞、主唱，每首歌都凝聚心力，因此感慨「有時都真係希望每個人都可以多點諒解」。她亦指出，若有質素的音樂平台邀請，她都會接受，並堅定表示「因為我係一個音樂人」。
網民唔收貨兼嘲為搵食又「跪低」
部分網民對方皓玟登上TVB的決定表示不滿，認為這與她的音樂人形象不符，甚至質疑其動機。有人留言指：「上完TVB有冇賺多咗錢？有嘅恭喜你，我就冇再喺KKBOX聽你同二汶啲歌喇」，暗示她為商業利益妥協，並揚言不再支持她的音樂。亦有人批評：「咁嘅質素嘅音樂平台都上，已經輸咗」，認為TVB作為宣傳平台缺乏質素，與她的才華不匹配。更有網民語帶諷刺，如「跪就跪啦 講到咩音樂才女」及「講得咁好聽，都係搵食啫，你首人話係TVB唱到先講啦！」，質疑她以「音樂人」之名掩飾搵食目的，甚至建議她反思：「咁大個人唔好剩係控訴，咁你有無檢討吓你所謂嘅『hater』係點惹返嚟㗎」，認為負評或有其因。
Fans力撐追夢冇問題
另一方面，不少網民支持方皓玟嘅選擇，認為音樂人應有權利用不同平台推廣作品。並留言鼓勵道：「方皓玟，妳係音樂人，需要多啲平台去表現自己，妳有權去做正確的事，做多啲好歌俾樂迷聽就好」，肯定她推廣音樂的初衷。亦有人表示：「小明加油，音樂本無界限，何況只是一個媒體」，強調平台本身不應成為爭議焦點。支持者還提到：「俾心機繼續做好音樂做好自己夢想，總會有人欣賞你」及「上TVB有乜問題？支持」，認為她應專注創作，不必理會負評。