44歲方皓玟重提上TVB孖冼靖峰合唱後遭狂轟 反擊兼呻幾年冇得上電視台宣傳

最新娛聞
東方新地

廣告

44歲方皓玟去年因參與TVB音樂節目並與冼靖峰（Archie）合唱，意外掀起網民熱議。方皓玟日前（19日）上午在社交平台發文，重提自去年登上TVB宣傳新歌後，開始受到部分網民的攻擊。方皓玟坦言希望透過不同平台分享音樂創作的心血，並呼籲外界多些理解，並在文中自爆幾年冇得上電視宣傳新歌……

方皓玟發文反擊網民負評

方皓玟在帖文中表示，自去年參與TVB音樂節目宣傳新歌後，便開始受到haters的攻擊。方皓玟更強調：「對每一位歌手嚟講，每一首作品都係心血」，希望能在更多平台讓人聽到自己的音樂。她提到在現身TVB之前，自己已有數年未曾在任何電視台宣傳新歌，甚至連其他歌手常上的音樂節目亦冇份參與：「喺上Tvb之前，其實都有好幾年係完全無上過任何電視台宣傳新歌，但就算係個個歌手都會成日上嘅不同音樂節目，我都係無上過，原因不詳。」。

方皓玟 TVB 方皓玟去年現身TVB音樂節目，並在節目中孖冼靖峰合唱情歌，節目播出後引來唔少網民留言狠批。（圖片來源：TVB）
方皓玟去年現身TVB音樂節目，並在節目中孖冼靖峰合唱情歌，節目播出後引來唔少網民留言狠批。（圖片來源：TVB）
方皓玟 TVB 方皓玟曾在直播中回應網民「為何上TVB？」嘅問題，方皓玟就直言「我唔覺有咩問題」，對於有網民表示要unfollow她，方皓玟就表示這是個人的自由。（圖片來源：ig@charmainefong）
方皓玟曾在直播中回應網民「為何上TVB？」嘅問題，方皓玟就直言「我唔覺有咩問題」，對於有網民表示要unfollow她，方皓玟就表示這是個人的自由。（圖片來源：ig@charmainefong）

方皓玟直言作為音樂人，她親自作曲、作詞、主唱，每首歌都凝聚心力，因此感慨「有時都真係希望每個人都可以多點諒解」。她亦指出，若有質素的音樂平台邀請，她都會接受，並堅定表示「因為我係一個音樂人」。

方皓玟 TVB 方皓玟更表示如果獲有質素的音樂平台邀請，佢都會接受。（圖片來源：TVB）
方皓玟更表示如果獲有質素的音樂平台邀請，佢都會接受。（圖片來源：TVB）

網民唔收貨兼嘲為搵食又「跪低」

部分網民對方皓玟登上TVB的決定表示不滿，認為這與她的音樂人形象不符，甚至質疑其動機。有人留言指：「上完TVB有冇賺多咗錢？有嘅恭喜你，我就冇再喺KKBOX聽你同二汶啲歌喇」，暗示她為商業利益妥協，並揚言不再支持她的音樂。亦有人批評：「咁嘅質素嘅音樂平台都上，已經輸咗」，認為TVB作為宣傳平台缺乏質素，與她的才華不匹配。更有網民語帶諷刺，如「跪就跪啦 講到咩音樂才女」及「講得咁好聽，都係搵食啫，你首人話係TVB唱到先講啦！」，質疑她以「音樂人」之名掩飾搵食目的，甚至建議她反思：「咁大個人唔好剩係控訴，咁你有無檢討吓你所謂嘅『hater』係點惹返嚟㗎」，認為負評或有其因。

方皓玟 TVB 不過方皓玟嘅發文就繼續引來唔少網民負評，更有人指方皓玟以「音樂人」之名掩飾搵食目的。（圖片來源：ig@charmainefong）
不過方皓玟嘅發文就繼續引來唔少網民負評，更有人指方皓玟以「音樂人」之名掩飾搵食目的。（圖片來源：ig@charmainefong）

Fans力撐追夢冇問題

另一方面，不少網民支持方皓玟嘅選擇，認為音樂人應有權利用不同平台推廣作品。並留言鼓勵道：「方皓玟，妳係音樂人，需要多啲平台去表現自己，妳有權去做正確的事，做多啲好歌俾樂迷聽就好」，肯定她推廣音樂的初衷。亦有人表示：「小明加油，音樂本無界限，何況只是一個媒體」，強調平台本身不應成為爭議焦點。支持者還提到：「俾心機繼續做好音樂做好自己夢想，總會有人欣賞你」及「上TVB有乜問題？支持」，認為她應專注創作，不必理會負評。

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@charmainefong、ig@edmondhui資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 