30歲「隱乳」女神拉鏈失守3吋事業線曝光 倪晨曦即刻留言回應

出名「隱乳」嘅施匡翹（Zaina）一向以高挑健康形象示人，昨日她在社交平台分享多張夏日隨拍，本來只是飲凍飲消暑嘅日常，但胸口拉鏈卻不受控地持續滑落，3吋事業線若隱若現，令一眾網民睇到目瞪口呆。連人氣網紅倪晨曦都忍唔住留言回應，這位30歲宅男女神突然解放嘅畫面引爆全網討論。