30歲「隱乳」女神拉鏈失守3吋事業線曝光 倪晨曦即刻留言回應
施匡翹貼身上衣拉鏈不斷滑落晒出3吋事業線
施匡翹昨日上載多張生活照，配文寫上「Hot Summer！」，照片中她穿上貼身上衣配短裙，173公分嘅高挑身材完美展現，活脫脫就係一個人形衣架。不過最令人注目嘅係她胸口嘅拉鏈不斷向下滑，3吋事業線隨之曝光，加上她一臉調皮地伸脷嘅表情，整組照片散發出一種蠱惑又可愛嘅反差感，與她平日禾稈冚珍珠嘅低調風格截然不同。
倪晨曦火辣Emoji回應力撐施匡翹性感造型
照片一出即引來圈中好友關注，人氣網紅倪晨曦率先留下3個火辣辣嘅Emoji以及心心眼表情作回應，以行動力撐Zaina嘅大膽造型。倪晨曦向來以性感形象見稱，今次主動留言互動，可見施匡翹呢組照片嘅吸引力連同行都無法忽視，兩位女神嘅互動亦令粉絲睇得相當興奮。
施匡翹出道7年憑演技獲國際影展肯定
現年30歲嘅施匡翹自2019年出道以來，一直活躍於歌壇及影視圈，推出過《康復期》及《Savasana》等個人單曲。除咗音樂發展，她更憑微電影《路頭遠》在《法國康城獨立國際短片影展》榮獲「最佳女主角」殊榮，演技實力備受國際認可。擁有專業瑜伽導師執照嘅她，一直保持健康Fit爆嘅體態，但過往甚少以性感路線示人，今次突然解放令粉絲大感驚喜。
香港首位確診COVID-19的藝人獲關注
施匡翹是香港首位確診COVID-19的藝人。她在2020年7月香港第三波疫情期間確診（個案編號為第1848宗），連同其經紀人劉麗萍（Apple姐）及其經紀人男友麥德羅等人相繼染疫。事件背景與影響確診經過： 2020年7月18日，施匡翹確診感染新冠肺炎，隨後被送往東區醫院隔離治療。無綫電視（TVB）影響： 由於確診前她曾到訪TVB電視城並接觸多人，導致電視城一度需要緊急關閉進行全面消毒，並有多名曾與她接觸的藝人及工作人員接受病毒檢測。她在經歷了總共24天的住院治療與隔離後順利康復出院。後續發展施匡翹在康復後並未留下嚴重後遺症，且她認為這段經歷讓她對人生有了更多反思。復工後，她的知名度大幅上升，接獲了不少廣告與工作邀約，並持續活躍於香港演藝圈。
網民大讚女神勁辣紛紛表示支持解放路線
呢組照片在網上迅速引起熱議，不少網民睇完即刻留言大讚「勁辣呀！」、「Hot Baby」，對施匡翹嘅性感造型表示高度支持。有網民形容「隱乳不再隱」，亦有人大讚她身材Fit到漏，認為呢種偶爾解放嘅風格比起刻意賣弄更加吸引。一眾宅男粉絲更表示希望女神日後可以多嘗試類似造型，令夏天更加「熱辣辣」。