施南生追思會 500人齊集送別 徐克發言暗藏催淚玄機
五百名親友齊集送別施南生女士追思會
今日（8月2日）上午於香港舉行名為「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會，現場佈置以簡單素雅花卉為主。大會合共邀請約500名親朋好友以及合作夥伴出席，眾人從世界各地趕赴現場作最後道別。多位影壇重量級人物齊聚一堂，共同回顧這位傳奇人物精彩亮麗一生，並表揚她多年來為整個電影行業留下無數寶貴貢獻與深遠影響。
追思會首度公開網路版紀念相簿
現場正式公佈一款網路版紀念相簿，當中涵蓋她七十五載人生歲月裡無數珍貴照片，更附有親友們寫下感人留言。相簿內特別收錄四首獻作，包括伍佰創作並演唱《Nansun Nansun》、盧冠廷作曲及唐書琛填詞《紅塵夢去》、羅大佑編曲演奏《黎明不要來》與《滄海一聲笑》鋼琴曲，以及由徐克親自原創純音樂版及填詞作品《從未離開過》。
主持人俞琤致辭痛失摯友深感悲痛
整個儀式環節由俞琤擔任主持，她上台發言時坦言至今仍無法接受好友已經離開人世這個事實。「到這一刻我都不可以接受南生已經離開了我們。我做不到在電話通訊錄上面刪除她號碼。」她更透露過往每次前往山頂途中，總會不期然想去對方家中傾訴心事，並直言在自己心目中對方一直猶如親姊姊般存在。
導演徐克發言感恩對方留下寶貴精神
身為導演兼摯愛家人徐克在台上發表感言，強調自己願意相信對方從來沒有真正離開過大家。「她留下不只是記憶，還有對她感恩。」他指出眾人銘記不單是其傑出成就與行業貢獻，更重要是那份無私善良精神。他讚揚對方生前堅信文化與友情，一直不卑不亢對待世界各地文化圈子朋友，讓華人與不同背景人士能夠平起平坐共處。
摯友林青霞佩戴多年珍藏蕾絲圍巾送別
摯友林青霞出席儀式時特別戴上一條對方多年前贈送蕾絲圍巾。「一直不捨得用，沒想到第一次戴是在她追思會上。」她感性表示好友優雅大度及一身風骨早已經住進她心裡，並承諾往後日子會以自己生命將之延續下去。
施南生大哥施蘇拯追憶妹妹急才魅力
作為親生大哥施蘇拯上台致辭時回顧妹妹從小到大性格特質，形容她自幼便深懂得與身邊所有人融洽相處，而且十分討人喜歡。他特別提到妹妹反應敏捷兼且極具急才，這些優點正是造就她後期從事電影發行工作取得巨大成功關鍵。「她是人群焦點。有她在，從不無聊。」他形容妹妹永遠是聚會焦點，有她在場從來不會感到無聊。
新藝城拍檔曾志偉讚揚管家兼外交家身份
昔日新藝城重要拍檔曾志偉發言時指出從未聽過任何人說過逝者一句壞話。「她不單影響了我，還將新藝城、整個演藝界推上高峰。」他回憶拍攝電影《小生怕怕》及《最佳拍檔》時，對方如何將美術攝影引入香港電影並協助翻譯英文片名。他強調對方不僅是眾人管家更是傑出外交家，並表示雖然對方已離開但其精神將永遠留存在他心中。
韓國釜山國際影展金東虎致以深切慰問
韓國釜山國際影展創辦人與前主席金東虎坦言得知突然離世消息後深感震驚。「首先，我謹向徐克導演及她摯愛家人致以最深切慰問與哀悼。」他特別表揚逝者為促進中韓兩地電影產業交流作出重要貢獻，並堅信即使對方已經離開人世仍會永遠被眾人銘記。
法國康城影展代表讚賞其為最佳聆聽者
法國康城影展電影部總監兼影展副總代表Christian Jeune在台上分享了他最欣賞逝者一項難得特質。「她是一位非常好聆聽者。」他表示無論面對的士司機、侍應抑或業界人士，對方總會對別人故事感興趣，讓人容易敞開心扉。他指出這份珍貴天賦不僅讓對方記得別人故事，更憑藉聆聽將不同背景人士緊密連結在一起。
安樂影片江志強坦言獲對方教曉做人道理
安樂影片執行董事江志強形容對方是全世界最成功人物，活到75歲依然保持零負評。「當今世界無人能做到，但她做到了。」他回憶起2001年前往奧斯卡頒獎典禮前，對方特意安排試身及剪髮，關心程度甚至超越母親。他更直言從事電影業以來受兩人影響最深：「徐克教曉我拍電影，Nansun教曉我做人。」他直言能夠認識對方是自己福份，並相信大家一樣會永遠懷念這位前輩。
好姐妹張艾嘉引用畫作題字緬懷珍貴友誼
身為多年好姐妹張艾嘉上台致辭時，特別提及對方家中一直掛著一張由豐子愷創作畫作。「上面寫著：『賣花人去路還香。』」她以此充滿詩意題字比喻好友，相信縱使對方已經離開，但兩人之間最珍貴友誼將會永遠長存。
維港投資張培薇感謝七十四年閃亮人生
擔任維港投資聯合創辦人兼從小一起長大髮小張培薇在台上大讚對方永遠令人動容與著迷。「妳是我認識中最有生命力人。妳離開了我們，但妳精神長存，妳永遠優秀、時尚、迷人、爽朗。」她向逝者表達最深切感激之情，多謝對方給予自己整整74年閃亮人生，並表示會永遠想念及深愛這位好朋友。
好友KimRobinson致辭道盡心中不捨
作為相識多年親密好友Kim Robinson上台發表簡短而充滿力量悼念詞，他向在場所有親友及業界人士表達對失去這位無可取代知己哀痛。「施南生，我們再也找不到像她一樣人。」他向在場所有親友及業界人士表達哀痛，並直言大家再也找不到像她一樣特別的人。
哥倫比亞影業高層致辭感激被接納擁抱
哥倫比亞影業亞洲電影製作公司創辦人暨前任董事總經理Barbara Robinson亦有上台致辭。「曾被這樣一個人接納和擁抱，讓我世界與生命變得更加遼闊，其中意義，我永遠無法完整表達。」她坦言能夠獲得對方接納與擁抱，讓她自身世界與生命變得更加遼闊，當中意義永遠無法用言語完整表達。