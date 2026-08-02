施南生追思會 500人齊集送別 徐克發言暗藏催淚玄機

影壇傳奇施南生今日在香港舉行追思會，超過500位來自世界各地親友及合作夥伴齊集送別。逾十位摯友輪流上台發言追憶其生前點滴與行業貢獻。追思會上一首由徐克親自創作及填詞的純音樂版歌曲，揭露二人多年深厚牽絆。