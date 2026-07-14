施南生逝世｜與徐克糾纏半世紀終成絕響！驚爆因年輕助理婚變 離婚後「一身份」相伴到最後

殿堂級電影監製施南生昨日於養和醫院因多重器官衰竭離世，享壽75歲。她與前夫徐克曾被譽為「影壇神鵰俠侶」，從70年代相識相戀到聯手打造無數經典港產片，這段橫跨半世紀的傳奇愛情最終卻因第三者介入而畫上句號，離婚後兩人仍以工作夥伴身份攜手至最後一刻。