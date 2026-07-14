施南生逝世｜與徐克糾纏半世紀終成絕響！驚爆因年輕助理婚變 離婚後「一身份」相伴到最後
施南生徐克70年代佳視邂逅共創電影工作室
施南生與徐克的故事要追溯至70年代末，當時剛從英國學成歸來的施南生在佳視與才華橫溢的徐克相遇，兩人因互相欣賞才華而越走越近。1984年，他們合資創立「電影工作室」，施南生主理製片、預算及選角等繁重事務，徐克則專注創作與編導，兩人分工明確、默契十足。在這個黃金組合下，《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等經典巨作相繼誕生，奠定了港產片在國際影壇的地位。兩人於1996年在美國比華利山莊正式註冊結婚，為長達近二十年的愛情長跑賦予正式名分，徐克更曾於2008年公開稱施南生為「永遠是最好的女人」。
徐克拍攝期間結識年輕助手終致婚姻破裂
然而這段令人稱羨的婚姻最終未能抵擋歲月考驗。婚後兩人並無所出，而徐克的桃花運似乎從未停歇，早年更曾與歌手葉蒨文傳出緋聞，令施南生一度提出分手。2011年徐克在拍攝《龍門飛甲》期間，結識了比自己年輕30歲的樂樂，其後更聘用她為私人助理，兩人自此經常出雙入對。2014年，施南生終於對外以極度平靜的語氣證實兩人已經離婚，結束了多年婚姻關係。回復單身後的徐克與樂樂感情越見明朗，更曾被拍到與腹大便便的樂樂手拖手漫步公園。
離婚不離夥去年同獲金像獎終身成就獎
儘管愛情已逝，施南生與徐克在電影事業上卻始終不離不棄。兩人離婚後依然維持緊密的工作關係，合力製作《射鵰英雄傳：俠之大者》，由徐克執導、施南生監製。去年兩人更共同獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，表揚他們將港產片推廣至國際影壇的重大貢獻，由林青霞親自頒獎。從戀人到夫妻，從夫妻到離異，再從離異到最佳戰友，這段關係的複雜程度猶如他們聯手拍出的電影般跌宕起伏。
網民感嘆影壇神鵰俠侶終成絕響
施南生離世消息傳出後，大批網民在社交平台留言悼念。有網民感嘆「影壇神鵰俠侶從此只剩一人」、「佢哋嘅故事比任何電影都精彩」、「離咗婚都可以繼續做最佳拍檔，呢種胸襟真係唔係人人做到」。亦有網民翻出徐克當年稱施南生為「最好的女人」的片段，留言「可惜最好的女人都留唔住」、「75歲走得太早，港產片又少咗一個傳奇」。不少影迷更重溫兩人去年一同領取終身成就獎的畫面，慨嘆那竟成為兩人最後一次同台的珍貴時刻。