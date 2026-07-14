施南生離世｜林青霞揭閨蜜對徐克極致癡情 一句話令其收起眼淚餘生「成全前夫」
林青霞筆下施南生與徐克初相遇
林青霞回憶1982年首次見到施南生與徐克這對組合時，形容他們宛如「不同世界的人」。徐克留著山羊鬍、滿身藝術家氣質，施南生則頂著比男伴還短的頭髮，服裝新潮、氣場強大。兩人用流利英語飛快交談，一柔一剛、一感性一理性的互補特質，從一開始就註定了他們在香港影壇將掀起狂風巨浪。施南生和徐克更促成林青霞接拍《蜀山》，自此三人結下不解之緣。
施南生把徐克當「老爺」服侍
儘管施南生在外是呼風喚雨的「超級女金剛」，但在徐克面前卻是個不折不扣的小女人。金庸曾一語道破，稱施南生是「唯一的對老公意亂情迷的妻子」。林青霞形容她對徐克是「百分之百的癡情」，將自己完全奉獻給心中的才子，崇拜他、保護他，甚至把他當「老爺」一樣服侍。施南生人生中最高興的事，就是「徐克高興」。1985年，這位強悍的女人在倫敦街頭大哭，竟只是因為那天是她與徐克的結婚週年紀念日，兩地分居讓她因第一次沒能一起慶祝而暗自神傷。
施南生為徐克的「火花」忍痛成全
施南生對徐克的愛已超越尋常的佔有欲，達到近乎信仰的成全。林青霞憶述施南生曾對她吐露心聲：「徐克是個藝術家，他需要火花，如果一天有個女人可以帶給他火花和創作上的靈感，我會為徐克高興。」然而當那個女人真的出現時，施南生依然會痛。林青霞曾目睹她形單影隻，酒後踏著不穩的步伐走回寓所，瘦長的背影讓人心疼不已，她並非沒有感覺，而是選擇把所有痛楚自己吞下。
林青霞一句話改變施南生餘生
面對感情變局，施南生聽進了林青霞唯一的勸慰：「把他當家人。」從此她收起眼淚，表面上看不出任何傷痛，繼續照常與徐克合夥拍片。徐克導演生涯中每一個重要里程碑，從《英雄本色》、《黃飛鴻》系列、《笑傲江湖之東方不敗》到後期的3D電影《狄仁傑》系列，背後全都有施南生作為監製保駕護航。即使不再是伴侶，她依然照常關心他、幫他安排生活瑣事，而每一次在國際上領獎，她必定會感謝一個人——徐克。
徐克離婚後戀上小30歲女友
施南生與徐克結婚18年，一直當丁克族不生育，最終在2014年正式離婚。據悉兩人早於2008年已分開，徐克在2011年拍攝《龍門飛甲》時透過網絡認識了比他年輕30歲的樂樂，其後索性聘請對方做私人助理。兩人曾被拍到在台灣一起看電影，狀甚親暱。施南生當時回應媒體坦承已經離婚，並稱前夫與樂樂「好久啦」，語氣中盡顯她一貫的大度與優雅。
45年閨密情見證彼此人生大事
施南生與林青霞的友情橫跨逾45載，兩人見證了彼此最重要的時刻。林青霞與Michael結婚時，由施南生和徐克簽字證婚，那天施南生穿著傳統粉紅色旗袍，像母親一樣坐在林青霞床邊，再三叮囑她要為丈夫學好英文和電腦。2003年凌晨3時，施南生致電林青霞哭訴梅艷芳離世，這通電話讓林青霞知道自己已被納入施南生的知心好友名單。林青霞曾寫道：「能夠被她納入知己的名單可以說是非常幸運的，尤其是唯一的紅顏閨蜜。」
網民感嘆施南生愛得太偉大
施南生離世的消息傳出後，不少網民重溫林青霞筆下的文字，紛紛感嘆這段感情的重量。有網民留言表示「施南生對徐克的愛已經超越了愛情本身，是一種成全」，亦有人感慨「把他當家人這句話，聽起來輕描淡寫，背後卻是多少眼淚換來的釋懷」。更有網民直言「徐克欠施南生太多，沒有她就沒有那些經典電影」，認為施南生在香港電影黃金年代的貢獻被嚴重低估，她不僅是徐克背後的女人，更是整個新藝城時代不可或缺的靈魂人物。