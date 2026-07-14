施南生離世｜林青霞揭閨蜜對徐克極致癡情 一句話令其收起眼淚餘生「成全前夫」

施南生於2026年在養和醫院辭世，享壽75歲。這位香港電影界舉足輕重的製作人，一生將才華與深情都獻給了電影事業和前夫徐克，而她與林青霞長達逾45年的閨密情誼，更見證了她從癡情女子到優雅放手的心路歷程，林青霞筆下的施南生，遠比銀幕背後的她更令人動容。