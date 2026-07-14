施南生病逝｜生前拒搶救！林青霞5年前早揭閨密「驚人身後事」
林青霞撰文揭施南生早已簽署器官捐獻同意書
林青霞在《鏡前鏡後》中透露，施南生早已簽妥同意書，決定離世後將遺體捐獻作醫學研究用途。林青霞更動容寫道：「她把她的愛獻給了徐克，把她的聰明才智獻給了電影事業和社會大眾，未來還會毫不吝嗇把她的身體獻給宇宙大地。」施南生期盼完成醫學貢獻後，能「化作春泥滋養花樹的成長」，這份大愛精神令林青霞形容自己「能夠被她納入知己的名單可以說是非常幸運的，尤其是唯一的紅顏閨蜜」。
徐克醫院門外轉達施南生最後遺願
前夫兼終身戰友徐克連日在醫院陪伴施南生至最後一刻，離世後於醫院門外會見傳媒時神情哀傷。他代為轉達施南生的遺願：「她希望大家對她的難過與思念，能變為一種力量及溫暖，去接受她的告別。希望她安息，她的精神永遠與我們同在。」徐克亦讚揚施南生展現了「很頑強的生命力」，即便近年免疫功能衰退，依然搏鬥到生命最後一刻。電影工作室有限公司隨後發布官方哀告，表示追思會及告別式具體時間容後公布。
施南生與林青霞橫跨逾45載友情回顧
施南生與林青霞於八十年代初結緣，當年施南生與徐克促成林青霞接拍《蜀山》，自此開展長達逾45年的深厚友誼。兩人見證彼此人生重要時刻——林青霞與丈夫Michael結婚時，由施南生和徐克簽字證婚；2024年第43屆香港電影金像獎上，林青霞親手頒發「終身成就獎」予施南生和徐克。施南生更曾在獲頒烏甸尼遠東電影節「金桑樹終身成就獎」的舞台上，3年後將同一獎項頒發給林青霞，兩人在國際影壇互相輝映。施南生生前亦曾公開表示早已立好遺囑，並交代臨終時「不用搶救」，更笑言：「最重要不是死得早，而是死得快！」
網民感嘆施南生灑脫態度堪稱真正俠女
消息傳出後大批網民湧入留言悼念，不少人被林青霞筆下描述的身後事安排深深觸動。有網民留言表示「簽器官捐獻、拒絕搶救、化作春泥，每一個決定都帥到不行」，亦有人感嘆「這才是真正活得通透的人，連死亡都安排得如此優雅」。更有影迷翻出施南生在新藝城年代與麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、曾志偉和泰迪羅賓組成「七人小組」的往事，感慨一個時代的終結，紛紛留言「香港電影黃金年代又少了一位巨人」。