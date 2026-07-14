施南生病逝｜生前拒搶救！林青霞5年前早揭閨密「驚人身後事」

資深電影監製施南生昨晚因細菌感染引發多重器官衰竭，於養和醫院安詳離世，享壽75歲。她的閨密林青霞早在2020年出版的《鏡前鏡後》中，以「閨密」為題撰文，揭露了施南生對身後事的驚人安排，如今一一應驗，盡顯這位電影界俠女對生死的終極豁達。