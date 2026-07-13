75歲金牌監製施南生離世 最後露面病況曝光 摯友張艾嘉俞琤醫院道別
施南生5月暴瘦撐拐杖出席亡友告別式成最後身影
施南生生前最後一次出現在公眾視野，是今年5月出席資深製片人谷薇麗的告別式。當時她身形暴瘦、面色蒼白，行動極為不便，步伐蹣跚需全程依賴拐杖支撐，並由旁人攙扶進出會場。儘管身體狀況明顯急劇惡化，她仍堅持親自到場送別相交多年的摯友最後一程，這份強忍病痛也要盡朋友之義的堅持，如今回看更令人感到鼻酸。
電影工作室發聲明證實 施南生因多重器官衰竭病逝
施南生的電影工作室其後發出聲明，證實她因多重器官衰竭於養和醫院離世。據悉施南生健康早已亮起紅燈，病情嚴峻，住院期間摯友張艾嘉、俞琤及昔日助手曾多次趕赴醫院探望。施南生今年4月才與前夫徐克共同獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，當時她在台上說：「今晚非常謝謝大家。我和導演都很衷心地感謝這麼多年來，包容我們並與我們合作了這麼多部電影的幕前、幕後所有工作人員，非常謝謝你們。 平時大家去戲院看戲，戲播完、燈光亮起準備離開的時候，銀幕上會出現很多很多名字。我相信很多人一個都不認識，但這些人才是我們電影的血肉。因為有他們的支持，因為有他們的努力，才讓我們能夠完成一部電影。所以，其實真的最需要感謝的是他們。 我和導演在香港電影界做了40多年，經歷過順境，也經歷過逆境。不過幸好每次在風雨之後，我們都會變得更堅強、更有力量。所以我祝願今天所有我們香港電影界的同行們，繼續努力，為香港電影發光發熱。香港電影，加油！」
施南生年初受訪精神尚佳 罕有公開半山新居生活
在病情急轉直下之前，施南生於年初接受資深電影人文雋邀請錄製訪問節目，影片於今年3月上架，估計是她生前最後一次詳盡訪問。片中施南生精神狀態相當不錯，身形亦比5月露面時明顯飽滿，思路清晰、對答如流，暢談昔日香港影壇黃金歲月。她更罕有地公開了位於半山麥當勞道附近的新居，透露因舊居面臨重建才無奈搬遷，沒想到這個半山寓所竟成為她人生最後歲月的駐足地。施南生一生獲獎無數，包括2015年意大利烏甸尼斯遠東電影節「金桑樹終身成就獎」、2017年德國柏林國際電影節「柏林金攝影機獎」——她更是有史以來首位獲此殊榮的女性製片人。
華語影壇幕後傳奇：施南生一生奉獻電影
資深傳媒人兼傳奇電影監製施南生，被公認為華語影壇最具影響力的幕後推手。她於1951年出生，早年曾任職無綫電視、香港電台及佳藝電視，是七、八十年代香港傳媒界的翹楚。1980年代，她加入「新藝城」電影公司擔任行政總監，成為核心骨幹「新藝城七怪」中唯一的女性成員。施南生憑藉出色的外語能力、敏銳的商業手腕與宏大的國際視野，隻手撐起龐大的行政協調、資金調度、合約談判及全球發行工作，積極將香港電影推向國際影展舞台。隨後，她與前夫徐克成立「電影工作室」，攜手創作出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等無數不朽的華語影壇經典，兩人更因而被譽為「影壇神鵰俠侶」。施南生不僅是各大賣座電影的推手，更是本地電影業界的靈魂人物，長期對香港電影界的發展貢獻卓著。
施南生的卓越成就與崇高地位多年來備受國際肯定，屢獲海外政府與國際頂尖影展頒授殊榮。她於2013年10月獲得法國政府頒授「法國藝術與文學軍官勳章」，其後於2015年5月榮獲意大利第17屆烏甸尼斯遠東電影節頒發的「金桑樹終身成就獎」。2017年2月，她更迎來製片生涯的最高榮譽，榮獲第67屆德國柏林國際電影節頒發「柏林金攝影機獎」，以表彰其在國際上作為傑出電影製片人的非凡成就，她亦是有史以來第一位榮獲此大獎的女性製片人。這份對光影世界的全心奉獻，在本地亦開花結果，她與徐克於2025年4月共同獲大會頒發第43屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」，再次表揚他們在電影製作、發行及推動港產片走向世界發展上的崇高地位。
網民悼念象徵一個時代落幕
消息傳出後大批網民湧入社交平台悼念，不少人感嘆「金牌製片」的離去象徵香港電影一個輝煌時代正式落幕。有網民留言：「《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》⋯⋯冇施南生就冇呢啲經典」，亦有人感慨：「由新藝城到電影工作室，佢係真正將港產片推向國際嘅幕後功臣」。更有影迷翻出她與徐克被譽為「影壇神鵰俠侶」的舊照，慨嘆兩人雖已離婚多年，但4月金像獎上同台領獎的畫面竟成絕響。