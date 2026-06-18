四語主持施可瑩卵巢癌停化療 一個決定令全網動容

精通四語的前ViuTV節目主持施可瑩（Lillian），過往活躍於韓星及泰星見面會擔任大會司儀，事業正值上升期之際卻突然確診卵巢癌，癌細胞更已擴散至盲腸。經歷切除全子宮大手術及化療後，醫生最終宣布她身體狀況已無法再承受化療，治療方向全面轉向紓緩——而她卻在此刻作出一個令所有人動容的決定。