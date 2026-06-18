四語主持施可瑩卵巢癌停化療 一個決定令全網動容
施可瑩曾主持多場韓泰星見面會事業蒸蒸日上
施可瑩是一位精通粵語、英語、韓語及日語的四語司儀，曾為ViuTV主持節目，並多次擔任韓星及泰星見面會、香港電影首映禮及謝票場的大會司儀。她曾忍受劇痛完成泰國女星LingOrm見面會及電影《尋秦記》相關主持工作，敬業精神令圈中人印象深刻。其實早在去年10月便發現卵巢長有10厘米腫瘤，其後腫瘤急速脹大至17厘米，腹部隆起程度猶如懷孕5個月，最終確診卵巢癌，癌細胞更已蔓延至盲腸。
化療副作用令施可瑩心跳飆升至每分鐘140次
確診後施可瑩經歷了切除全子宮的大手術，並為保命安裝人工造口維持生活。隨後她開始進行化療，過程中飽受嚴重副作用折磨。除了脫髮問題外，她的心跳更異常飆升至每分鐘140次，令她一度悲觀表示：「聽到好似自己下一秒就會88（拜拜），生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」其後她需要注射薄血針，但打完針後卻不停嘔血，被迫停針。她當時仍堅毅地說：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架，下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」
醫生評估身體太差宣布停止化療轉紓緩治療
然而去年5月17日，施可瑩在社交平台公布最新情況，坦言醫生認為她身體狀況已經太差，不再適合繼續接受化療，未來治療方向將全面轉為紓緩治療。面對病情急轉直下，她卻選擇以無私態度面對，在帖文中寫道：「醫生話身體太差，已經唔合適化療，所以之後都會舒緩為主，但我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」她更在限時動態轉發訊息表示：「希望我嘅勇氣可以感染到大家。」
施可瑩申請成為大體老師盼遺愛人間貢獻醫學
施可瑩去年10月發現腫瘤至今不足一年，便已走過手術、化療到紓緩治療的漫長路程。她主動申請成為大體老師，期望身故後能為醫學教育作出貢獻，幫助未來的醫科學生。導演彭秀慧留言鼓勵她：「你好叻女！無論結果如何，做你覺得啱嘅決定，自己相信嘅決定，亦希望身邊有人可以同你一齊度過，祝福你。」駱胤鳴亦讚揚：「你係一個好好嘅女仔對人有禮貌、友善、貼心，做事認真有交帶。」余香凝等圈中人同樣送上祝福。
網民洗版式打氣更有人建議眾籌支援醫療費用
帖文發出後隨即引來大批網民洗版式留言打氣，不少人鼓勵她「千萬不要放棄」、「一定可以大步檻過」。有熱心網民向她推薦婦科癌症專科醫生，指有兩位醫生是「婦科癌症嘅聖手」，但施可瑩坦言回覆：「錢嘅問題。」網民見狀紛紛建議她舉辦眾籌，希望集合大眾力量支援她的治療開支。亦有網民留言表示「申請做大體老師真係好偉大」、「你嘅勇氣同無私令人敬佩」，為這位年輕主持送上最真摯的祝福。