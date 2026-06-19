26歲學霸港姐亞軍突離巢！效力TVB僅一個代表作 親證轉行好迷茫
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26歲劍橋學霸施宇琪去年以大熱姿態勇奪港姐亞軍，入行後卻僅獲安排主持《攻你上大學》，事業發展幾近停滯。距離正式卸任僅餘約兩個月，她突然在小紅書宣布無意與TVB續約，更已動身面試新工作及開發應用程式，這位高學歷佳麗顯然對娛樂圈毫不留戀。
施宇琪宣布卸任後另覓出路
施宇琪日前在小紅書上載以「快卸任港姐何去何從」為題的短片，片中她透露目前正處於人生重大轉折點。除了積極進行企業求職面試外，她同時全情投入開發一款專為英文考試而設計的應用程式，據悉該App已進入內部測試階段，目標鎖定於今年內正式上架。她在片中坦言需要在今個月內盡快作出最終決定，顯示轉行計劃已箭在弦上。
施宇琪坦言擁有太多選擇反而迷茫
面對創業與打工兩條路線同時推進，施宇琪在影片中吐露心聲，直言「正因為自己擁有太多夢想和選擇，反而讓我一時間陷入了對未來的迷茫之中」。這位曾任職投行股票期權交易員的劍橋畢業生，深諳「做足兩手準備」的道理，一邊籌備App上架一邊爭取企業職位，但她確認無意與無綫續約，對演藝圈發展不抱期望。
港姐亞軍入行後工作機會嚴重不足
施宇琪去年憑藉強大學霸光環及高顏值奪得港姐亞軍，一出道便備受矚目。然而近年TVB自家製作的劇集及綜藝節目產量大減，不少新人長期缺乏曝光機會。Angela入行至今除了與季軍袁文靜一同主持《攻你上大學》外，幾乎未獲安排其他工作，事業停滯不前的困境最終促使她決心離開。
網民慨嘆2025年港姐三甲發展全部不順
消息一出隨即引起網民熱議，不少人留言表示支持施宇琪回歸專業領域發展。有網民留言「以佢嘅學歷同背景，留喺TVB先係浪費」，亦有人感嘆「港姐三甲冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜，喺娛樂圈發展都唔順利，好可惜」。部分網民更直言TVB未能善用人才，白白浪費了一位劍橋一級榮譽畢業生的潛力。
資料或影片來源：原文刊於新假期