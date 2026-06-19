26歲學霸港姐亞軍突離巢！效力TVB僅一個代表作 親證轉行好迷茫

26歲劍橋學霸施宇琪去年以大熱姿態勇奪港姐亞軍，入行後卻僅獲安排主持《攻你上大學》，事業發展幾近停滯。距離正式卸任僅餘約兩個月，她突然在小紅書宣布無意與TVB續約，更已動身面試新工作及開發應用程式，這位高學歷佳麗顯然對娛樂圈毫不留戀。