應屆港姐亞軍宣布訂婚 8年男友雪地求婚 巨型鑽戒閃盲網民

26歲應屆港姐亞軍施宇琪昨日（28日）在社交平台發布2025年回顧影片時，突然拋出震撼彈宣布訂婚喜訊！與拍拖8年的劍橋大學同學男友終於修成正果，更大晒巨型鑽戒炫耀幸福。施宇琪在影片中回顧今年跑馬拉松、辭職、減肥及選港姐等重要時刻，豈料片尾竟然曝光男友雪地跪地求婚的浪漫一幕，瞬間成為全城熱話。