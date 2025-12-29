應屆港姐亞軍宣布訂婚 8年男友雪地求婚 巨型鑽戒閃盲網民
施宇琪雪地被求婚 巨型鑽戒閃瞎網民
施宇琪在回顧影片中展示12月份的重要時刻，貼出在雪地被男朋友跪地求婚的甜蜜照片，畫面浪漫得令人羨慕。她更特別晒出無名指上戴著的巨型鑽戒特寫，鑽石在鏡頭下閃閃發光，視覺效果相當震撼。施宇琪在影片中寫道「12月，成家，找到了新的賽道、新的工作」，暗示人生即將踏入全新階段。不過她隨即補充澄清「不負青春的26歲 P.S. 為了避免大家誤會，這是訂婚，還沒結婚」。
8年愛情長跑終開花結果
施宇琪自參選港姐以來一直未有隱瞞感情狀況，大方承認與同讀劍橋大學的男友拍拖8年。兩人從大學時期開始交往，經歷學業、工作轉換等人生重要階段，感情一直穩定發展。施宇琪曾透露男友非常支持她參選港姐，更在她辭去高薪厚職追夢時給予鼓勵。如今8年愛情長跑終於開花結果，兩人決定攜手步入人生下一階段，令不少網民都為這對情侶感到高興。
網民狂送祝福讚好有自知之明
施宇琪宣布訂婚消息後，隨即獲得大批網民留言送上祝福。不少粉絲都表示為她感到開心，認為她找到真愛值得慶祝。有網民留言「恭喜晒！好靚嘅鑽戒」、「祝你哋幸福美滿」、「8年愛情長跑好難得」等。更有網民讚賞施宇琪特別澄清是訂婚而非結婚，認為她「好有自知之明，知道大家會關注」。
施宇琪轉戰財經界 拒做藝人有原因
除了宣布訂婚外，施宇琪在影片中亦提及「找到了新的工作」，但未有透露具體詳情。其實她早已表明無意投身演藝界，希望向財經主播方向發展，充分發揮自己的專業背景。施宇琪日前拍片提及剛接了一份自由工作，為大學生和初入職的分析師編寫網課內容。她當選港姐後仍心繫財經工作，甚至在家中完成交易模型，可見對金融行業的熱誠。
施宇琪小紅書突宣布轉型決定
施宇琪在小紅書發文透露，自參選香港小姐後一直感到迷茫，不知應重回金融業還是繼續演藝事業。直到與一位新聞學榮譽教授餐敘時，對方建議她考慮成為財經主播，更讚她是「天賦型選手」，才令她萌生轉型想法。經過資料搜集後，她認為財經主播的要求與自己的綜合條件相符，加上認為主播工作難以被AI取代，因此決定轉型。
施宇琪坦承：做藝人一定唔夠靚
施宇琪現身沙田馬場出席活動時，進一步解釋轉型原因。被問點解唔想做演員？她直言「做藝人一定唔夠靚」，更透露要保持藝人身材每日只能攝取800卡路里，但自己「好易肥」又「好鍾意食嘢」，認為無法達到演員要求的瘦身標準。她表示「我而家咁嘅狀態可以做主播，但就做唔到演員」，強調要往自己擅長的方向發展，而她擅長財經和「吹水」。
施宇琪事前未知會無綫高層
被問及分享影片前是否知會無綫，施宇琪坦承「唔知㗎」，但表示有致電經理人詢問能否到TVB財經台發展，雖然商量過但不知是否可行。她強調需要先進修讀書，「讀完專業啲，咪會有多啲機會」。施宇琪又透露家人非常支持她的決定，「只要我唔殺人放火佢哋都好支持我」，顯示她對轉型充滿信心。