26歲港姐亞軍施宇琪突宣布轉型！公開唔想做演員原因 網民：有自知之明

26歲港姐亞軍施宇琪近日突然在小紅書宣布重大決定，表示將轉型成為財經主播，放棄演藝事業發展。這位劍橋大學一級榮譽畢業生坦言「做藝人一定唔夠靚」，更透露為保持藝人身材每日只能攝取800卡路里，令她決心轉換跑道。消息一出即引起網民熱烈討論，不少人大讚她有自知之明。