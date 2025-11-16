26歲港姐亞軍施宇琪突宣布轉型！公開唔想做演員原因 網民：有自知之明
施宇琪小紅書突宣布轉型決定
施宇琪在小紅書發文透露，自參選香港小姐後一直感到迷茫，不知應重回金融業還是繼續演藝事業。直到與一位新聞學榮譽教授餐敘時，對方建議她考慮成為財經主播，更讚她是「天賦型選手」，才令她萌生轉型想法。經過資料搜集後，她認為財經主播的要求與自己的綜合條件相符，加上認為主播工作難以被AI取代，因此決定轉型。
施宇琪坦承：做藝人一定唔夠靚
昨日施宇琪現身沙田馬場出席活動時，進一步解釋轉型原因。被問點解唔想做演員？她直言「做藝人一定唔夠靚」，更透露要保持藝人身材每日只能攝取800卡路里，但自己「好易肥」又「好鍾意食嘢」，認為無法達到演員要求的瘦身標準。她表示「我而家咁嘅狀態可以做主播，但就做唔到演員」，強調要往自己擅長的方向發展，而她擅長財經和「吹水」。
施宇琪事前未知會無綫高層
被問及分享影片前是否知會無綫，施宇琪坦承「唔知㗎」，但表示有致電經理人詢問能否到TVB財經台發展，雖然商量過但不知是否可行。她強調需要先進修讀書，「讀完專業啲，咪會有多啲機會」。施宇琪又透露家人非常支持她的決定，「只要我唔殺人放火佢哋都好支持我」，顯示她對轉型充滿信心。
網民讚施宇琪有自知之明
不少網民對施宇琪的明確目標表示鼓勵，紛紛留言支持「做返專業，最聰明」、「目標明確清晰，加油」。有網民讚賞她「幾高貴大方，學歷又高英文又叻，說話謙虛有禮，我幾鍾意佢喎！好過嗰啲滿口鄉音」，亦有人認為「佢平時黑口黑面咁」、「咁佢都算有自知……聰明女！」。大部分網民都認為以她的學歷背景和財經知識，轉型做財經主播是明智選擇。
施宇琪自爆為圓夢不惜「走火入魔」
擁有「劍橋學霸」身份的施宇琪，目前是一名網紅，在「小紅書」坐擁逾15萬粉絲。她自言個性進取，遞交報名表格後便立即展開體態管理，至今已減重4公斤。她直言：「好辛苦，我每天除了吃雞胸，就是蔬菜和生果。」她更每週跑足20公里，並搭配普拉提及負重訓練，連膚色也曬成小麥色，只為營造更健康形象。
施宇琪：我目標當然是三甲
談及參選原因，施宇琪表示：「今年是我最後一年有資格參選，如果不試就沒有機會了。人生苦短，應該多累積不同經歷。」她又透露，自己在交易行已工作五年，希望趁今次機會跳出舒適圈，即使未能奪冠，也會把這段經歷視為人生資產。「若好彩入到決賽，我的目標當然是三甲，因為我是一個為目標可以赴湯蹈火的人，隨時走火入魔。」