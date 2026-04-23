施明設靈｜黃夏蕙力撐施明係好媽媽 爆靈堂驚人內幕：兩兄弟應承我一件事

李家鼎前妻施明設靈，家族決裂風波再成焦點。早前大仔李泳漢與細佬李泳豪夫婦不和鬧得滿城風雨，更傳出細新抱Agnes被拒諸靈堂門外，場面尷尬。正當外界以為靈堂內氣氛緊張之際，施明生前好友黃夏蕙卻驚爆內幕，指兩兄弟氣氛和善，更親口向她承諾一件事，令整場家族糾葛更添迷霧。