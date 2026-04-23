施明設靈｜黃夏蕙力撐施明係好媽媽 爆靈堂驚人內幕：兩兄弟應承我一件事
黃夏蕙爆靈堂內幕 攬實李泳漢李泳豪安慰
作為施明生前好友兼兩兄弟嘅契媽，黃夏蕙（夏蕙姨）一到場即成為焦點。佢透露靈堂內氣氛並非如外界想像般繃緊，反而相當和諧。夏蕙姨表示自細就認識李泳漢同李泳豪，大讚佢哋感情要好又好乖，見到佢哋時更忍不住攬住安慰。佢向傳媒憶述當時情況：「佢哋兩兄弟感情好好，好乖，依家都好好，喺靈堂見到佢哋都和善，氣氛好好。我好錫佢哋，頭先都有攬住佢哋嚟錫。」呢番話無疑為劍拔弩張嘅家族關係，帶來咗截然不同嘅內部視角。
兩兄弟承諾黃夏蕙 絕不為遺產對簿公堂
對於外界最關心嘅遺產分配問題，夏蕙姨亦大派定心丸。佢透露施明生前從未提及財產安排，因為根本無諗過自己會咁早離世。更重要嘅係，佢已經向兩位契仔「訓話」，而佢哋亦乖乖應承。夏蕙姨語氣堅定咁講：「我叫咗佢哋乖乖哋，佢哋都應承我唔再麻煩人。」佢更向兩兄弟放話，叫佢哋有事就搵自己，似乎擔起咗「和事佬」嘅角色，並強調兩兄弟已答應一定唔會為遺產對簿公堂，揚言：「唔好亂來，有咩事搵我！」
力撐施明係好媽媽 稱與兩新抱關係好好
談及好友施明，夏蕙姨滿是讚賞，形容對方係一位盡責嘅好媽媽：「佢係個好好嘅媽咪，好盡責照顧屋企同兩個仔仔，咁多年都無怨言。」對於盛傳嘅婆媳問題，尤其係施明唔鍾意細新抱Agnes嘅傳聞，夏蕙姨就表示從未聽聞，並指施明同兩個新抱關係都好好。不過，當被問到Agnes被拒入靈堂一事，夏蕙姨就話呢啲係家事，自己無辦法評論，巧妙地避開咗呢個尷尬話題。
黃夏蕙心痛鼎爺消瘦 否認李泳豪監控傳聞
夏蕙姨在靈堂亦有見到鼎爺李家鼎，佢坦言見到對方時感到心痛，覺得鼎爺「瘦咗老咗無咁精明」，有上前安慰佢節哀。至於早前有報道指鼎爺被細仔李泳豪「監控」，夏蕙姨就認為絕無可能，佢直言：「我覺得唔會監控，一個人點會畀人監控到，以我所知唔會。」以佢對李家嘅了解，為鼎爺嘅處境作出澄清，粉碎外界嘅揣測。
憶述與施明最後見面 病後低調拒絕探望
回憶起與施明嘅往事，夏蕙姨透露兩人最後一次見面係喺自己嘅演唱會上。佢解釋施明病後變得非常低調，所以自己未有前往探病。夏蕙姨感觸咁講：「佢唔畀我探，無話我知佢病咗入院，佢好低調，唔畀人知佢啲嘢。」雖然今次到場未有瞻仰遺容，但夏蕙姨表示翌日會再來送好友最後一程，足見兩人姊妹情深。