日本寫真女星被批「靠露騙流量」霸氣還擊 原來建築系畢業曾著男裝返學
寫真女星伊織いお：這是我的工作
伊織いお近日在Twitter發文表示：「有人在YouTube說我露奶賺流量很好笑，但我的工作本就要展現好身材，所以露出胸部哪裡不對…？」
「請誠實一點」
伊織いお更續說：「會做出這種指控的人，這不就代表你還是盯著我的胸部看嗎？請誠實一點好嗎。」藉此呼籲網民不要再「口裡說不身體很誠實」。
網民力撐：就是喜歡妳的風格
伊織いお的霸氣還擊獲得網民一致好評，紛紛表示：「誠實是最好的」、「我就是喜歡妳的風格」、「臉蛋漂亮、身材又超好，讓我不得不多看幾眼」等等。
指有8成男生都在想胸部的事
也有不少網民批評該位說「露奶騙流量很好笑」的網民，表示：「說這話的人多半是嫉妒和羨慕」、「男生不管怎麼抱怨女生，內心有8成左右都在想胸部的事」等。
高中時期曾著男裝返學
現年24歲的伊織いお擁有J Cup上圍，在寫真界大受歡迎，但原來她在讀高中時期，曾因為巨乳而感到自卑，選擇著男裝返學。
醉心建築設計
高中畢業後，伊織いお進入大學修讀建築設計，卻因為課堂入面有太多和建築無關的內容，而在一年後決定退學，改為入讀建築專門學校。
正職做建築公司兼職拍寫真
直到2020年4月畢業，伊織いお立即成為建築系公司員工，同時兼職拍寫真，她認為拍寫真無法成為一份終身職業，所以她需要找一份可以讓她學以致用的工作。
顛覆建築系學生印象
2018年就讀專門學校期間，伊織いお已開始進行寫真拍攝活動，身高僅有151cm，卻擁有J Cup傲人上圍的伊織いお，當時已顛覆了許多人對建築系學生的刻板印象。
IG擁51萬Followers
到了2019年，伊織いお宣布正式進軍寫真界，至今她已推出過多本數碼寫真集和寫真DVD，又經常在社交網發放福利照和影片，現時IG上已擁有超過51萬位Followers。
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