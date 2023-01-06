日本寫真女星被批「靠露騙流量」霸氣還擊 原來建築系畢業曾著男裝返學

日本24歲寫真女星伊織いお（Iori Io）擁有甜美的外表以及魔鬼的身形，自2018年開始進入寫真界後，便大受網民歡迎，她亦不時會在社交網大派福利，但近日卻有一名網民狠批她「露奶騙流量很好笑」，惹來伊織いお霸氣還擊！