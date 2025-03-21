00後日本女優音駒猫突停工原因曝光 考入「亞洲第一私立學府」勁勵志！

24歲日本知名女優音駒猫（原藝名：明日見未來）早前無預警宣布暫停拍片，令唔少網民熱議箇中原因。不過音駒猫近日就曝光突然停工嘅正真原因，再次引起外界熱議。而音駒猫停工原因曝光後，更被指與日本2015年上映嘅劇情十分相似……