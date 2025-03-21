00後日本女優音駒猫突停工原因曝光 考入「亞洲第一私立學府」勁勵志！
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24歲日本知名女優音駒猫（原藝名：明日見未來）早前無預警宣布暫停拍片，令唔少網民熱議箇中原因。不過音駒猫近日就曝光突然停工嘅正真原因，再次引起外界熱議。而音駒猫停工原因曝光後，更被指與日本2015年上映嘅劇情十分相似……
音駒猫突然停工原因曝光
音駒猫近日在社交平台曬出慶應義塾大學經濟學系考試「合格」的截圖畫面，以及準備用作入學嘅證件相，令其突然停工嘅原因曝光！慶應義塾大學被譽為「亞洲第一私立學府」，在QS亞洲大學排行榜中位列第34名，與早稻田大學並稱「私立雙雄」。其經濟學系更是創校三大核心學系之一，入學門檻極高。
音駒猫1原因由護理師轉行做女優
音駒猫出道前曾是一名護理師，同時經營個人YouTube頻道。她以不露臉、僅展現火辣身材的大尺度影片吸引了數十萬粉絲關注。2021年，她被知名片商MOODYZ簽下，以「明日見未來」之名正式踏入AV界，後改藝名為「音駒猫」。
不過音駒猫在暫停拍片後連社交平台都甚少更新，令外界一度猜測佢陷入低潮，但真相原來係佢默默準備升學，由女優再轉型做學生。
業界擔心音駒猫入學後遇1嚴重問題
AV資深評論家一劍浣春秋對音駒猫考入大學大表讚賞，更稱：「音駒猫高挑的身材下原來藏著學霸潛力，真是令人刮目相看。」他還提到，慶應經濟系的男女比例為76:26，盼望音駒猫在校期間能順利適應校園生活，不受外界干擾，完成學業。
網民齊齊諗起電影《奇蹟補習社》
音駒猫嘅經歷不禁讓人聯想到2015年上映嘅日本電影《奇蹟補習社》。電影改編自真人真事，講述一位學業成績墊底、生活放蕩的高中二年級女生「彩」（有村架純飾），在補習老師坪田義孝（伊藤淳史飾）的指導下，經過努力最終考入慶應義塾大學的勵志故事。
電影於2015年5在日本上映，香港則於同年10月上映。而該片在日本票房更係十分強勁，最終錄得28億4000萬日圓（約當時1億7800萬港元），成為當年備受矚目的勵志佳作。這部充滿熱血與感動的作品，更與音駒貓的轉型之路有著異曲同工之妙。
撰文：東方新地圖片來源：X@nekoma_neko_、電影《奇蹟補習社》海報資料或影片來源：原文刊於新假期