29歲日本OL荒木佐保里憑一張相全球爆紅 打敗Sydney Sweeney連馬斯克都轉發？

一張看似平凡的OL照片，竟然在短短數日內吸引全球7600萬人關注！日本29歲女生荒木佐保里7月25日在X平台發出的一張工作照，意外成為全球社交媒體最熱門的話題，甚至連世界首富馬斯克都忍不住轉發。這位以甜美形象爆紅的日本OL，其實還隱藏著一個不為人知的身份！