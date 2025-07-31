29歲日本OL荒木佐保里憑一張相全球爆紅 打敗Sydney Sweeney連馬斯克都轉發？
演算法奇蹟！荒木佐保里日常工作照爆紅
荒木佐保里原本只是想在X平台分享一張日常工作照，照片中她身穿套裝、手抱筆電、雙頰微微鼓起露出甜美笑容，簡單配上「早安」二字。沒想到這張照片卻在演算法的推波助瀾下如病毒般瘋傳，短短數日累積超過7600萬次觀看。更令人驚訝的是，佐保里後來公開的數據顯示，竟有將近40%的觀看次數來自美國，而日本本土僅佔12.6%，完全顛覆了地域傳播的常理。
從偶像到模特兒華麗轉身
荒木佐保里並非素人，她曾是日本偶像團體Tokyo Girls Bravo的前成員，目前則專職模特兒和演員工作。在爆紅前，她的Instagram已有約10萬粉絲，在日本社群圈內小有名氣。然而這次的全球爆紅完全超出她的預期，讓她的IG粉絲瞬間暴增至22萬名。佐保里本人也對這次意外走紅感到十分驚訝，直呼沒想到一張工作照會引起如此大的迴響。
迷因文化席捲全球 網民創意爆發
佐保里的照片不僅吸引大量關注，更引發了網民的創意潮流。無數二創作品在X上瘋傳，有人將她手中的筆電改成死亡筆記本、海賊王漫畫等各種有趣元素。
最經典的莫過於網民將她與27歲好萊塢性感女星Sydney Sweeney並列比較，製作成「選邊站」的迷因圖，讓網友在日式甜美風格與美式性感路線之間做出選擇，掀起全網熱烈討論。
馬斯克親自下場網民留言超狂野
這波熱潮甚至驚動了科技界大佬，狗狗幣創始人之一馬庫斯使用AI工具Grok Imagine將佐保里的照片製作成短影片，成功吸引馬斯克注意並轉發，還不忘推廣自家產品稱「Grok Imagine超好玩」。美國網友的留言更是一個比一個狂野，有人直接表示「我願意為了你跟我老婆離婚」、「我的頁面全被這個日本辦公室女孩霸佔了」，甚至有人感嘆「感謝妳為這裡帶來正面影響」。
順勢出擊開設YouTube頻道吸粉
面對突如其來的全球知名度，佐保里也迅速把握機會，在爆紅後立即開設YouTube頻道並上傳首支短片。在影片中，她向粉絲介紹自己：「我平時都在辦公室工作，同時也身兼模特兒和演員等職業」，並對網友的熱烈支持表達感謝。這支影片同樣瞬間突破10萬觀看，證明她的人氣並非曇花一現，而是真正建立起全球粉絲基礎。
網路奇蹟背後真實故事
原來這張爆紅照片其實是佐保里為武田設計製造株式會社網站拍攝的工作形象照，完全是意外成為網路焦點。這個來自長崎、最愛吃魚的29歲女生，用一張純真甜美的笑容就打動了全世界，也讓人見證了社交媒體時代「一夜爆紅」的神奇力量。