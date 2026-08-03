《日落下彩虹》強尼周家怡肥仔為公屋互相傷害 吳浣儀演活傷心母親

《日落下的彩虹》第4集區家三兄妹戲份催淚又真實，強尼聯同周家怡及肥仔梁業為爭奪公屋與資產，在母親吳浣儀悉心準備最後一個彩虹邨中秋晚宴上集體失蹤。區家三兄妹為錢財利益徹底撕破臉皮，更在屋邨籃球場爆發激烈肢體衝突惹來街坊拍片圍觀，今集真實又虐心的對白，引起不少觀眾共鳴。