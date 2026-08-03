《日落下彩虹》強尼周家怡肥仔為公屋互相傷害 吳浣儀演活傷心母親
區家三兄妹爭奪家產搲爛臉互轟
劇情講述彩虹邨面臨清拆死線，飾演蘭姨吳浣儀準備好滿桌飯菜及紙燈籠過節，三個子女卻因各自算計而未有回家。大哥區家樂陷財務危機急需母親積蓄供樓，細佬區家齊受女友逼婚要脅欲奪取公屋換居屋名額，二姐區家瑤得知母親將資源盡數分給兄弟後徹底心死，兩場「講數」戲份，對白貼地又真實，有觀眾留言表示「真係好似自己屋企發生過一樣」。
吳浣儀、周家怡、強尼&梁業同場飆戲展現貼地演技
四位演員在處理這場家庭大風暴時展現出極高水準，將屋邨基層家庭面對現實重擔與親情撕裂演繹得淋漓盡致。吳浣儀將慈母面對子女只為錢財而來痛心演得入木三分，收到AI 假影片一刻震撼崩潰極具渲染力。周家怡演活多年來委曲求全卻換來絕情辛酸，攤牌索討十多年家用那一幕情緒爆發層次分明。強尼將充大頭鬼卻周轉不靈而向老母苛索金錢自私大哥刻劃得相當立體。梁業一改以往搞笑形象，將好吃懶做且發酒瘋敗家仔演得極度神似。
區家樂區家齊為錢反目揭露公屋家庭悲哀面貌
區家風波源於三姐弟長年累積家庭心結與利益分配不均，在清拆搬遷前夕被徹底引爆。一直以來區家瑤母兼父職照顧全家起居飲食，卻敵不過兩兄弟對家產覬覦。區家樂長期在外自稱事業有成實質負債纍纍，甚至以患病為由企圖騙取母親全副身家。區家齊無正職卻想透過母親公屋戶籍獲取綠置居首期換取結婚籌碼。蘭姨秉持傳統思想試圖滿足兩名兒子要求，反而抹殺二女兒多年來無私付出，終致一家人步上決裂之路。
網民大讚彩虹邨爭產橋段寫實引發強烈共鳴
該集播映後在各大討論區掀起廣泛討論，不少觀眾對這場屋邨爭產戲碼表示身同感受。大批網民湧入社交平台留言狂讚演員表現，有人直指「吳浣儀暈低嗰幕睇到我跟住喊」，亦有觀眾替二姐抱不平表示「周家怡演得好好完全演繹到嗰種心死同委屈」。對於強尼與梁業反派演繹，網民紛紛評價「強尼做自私精好入戲」、「肥仔今次做廢青好有驚喜完全認唔出」。部分留言更聚焦家庭倫理探討，指出「公屋分戶真係好多家庭糾紛」，認為劇情極度貼地。