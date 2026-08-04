日落下彩虹｜周家怡攤牌戲神級爆發 導演親揭拍攝現場震撼內幕！
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ViuTV熱播劇集《日落下的彩虹》劇情迎來高潮，45歲周家怡在一場爭產攤牌戲中演技大爆發，聲震含淚的精湛演出瞬間震撼全網。面對洗版式激讚，導演親自揭露拍攝現場不為人知的真實情況，背後細節令人意想不到。
《日落下的彩虹》公屋爭產攤牌戲爆發
最新一集劇情講述強尼、肥仔與周家怡為錢和公屋分戶問題撕破臉。周家怡飾演的區家瑤面對偏心母親，不甘心多年的付出被完全無視，決定當面要求兩兄弟歸還家用並交出巨款。她憑藉幾頁紙的超長對白，層次分明地將壓抑多年的委屈與無奈傾瀉而出，強忍嚎哭的演出氣場全開，完美重現基層家庭最心酸的爭拗，精湛演技令觀眾歎為觀止。
周家怡驚見洗版式激讚激動落淚
面對劇迷一面倒的好評與支持，周家怡火速在社交平台發文大談拍攝感受。她直言一早起身看到大家的窩心留言，忍不住激動落淚，並感性表示：「能夠用生命去演戲，我真係覺得好幸福㗎」。她更特別感謝同場的演藝前輩吳浣儀，以及兄弟班強尼與肥仔，強調拍戲從來不是一個人的事，而是整個團隊傾盡全力的熱血成果，字裡行間流露出對演藝事業的無比熱愛。
導演劉偉恒揭露拍攝現場震撼細節
這場神級演出背後，原來拍攝過程同樣極具張力。導演劉偉恒給予極高評價，大爆當日在彩虹邨真實單位取景時的驚人畫面。他透露幾位演員的表現堪稱無懈可擊，三兄妹與母親在狹小空間激烈爭吵，逼真到連附近街坊都聽得一清二楚。他更直指：「我哋喺現場拍嗰陣，個個都唔敢出聲，有啲人睇到喊」，足證這場戲極具破壞力與強大感染力，令幕後人員都深陷其中。
網民封區家瑤為全劇MVP狂讚貼地
該集播出後迅速在各大社交平台掀起熱烈討論，大批觀眾對公屋換居屋的爭產情節深感共鳴。大眾一面倒狂讚周家怡完美拿捏角色的複雜情緒，不用擠眉弄眼就能演活那種心底極度不忿卻無可奈何的痛楚。網民紛紛洗版留言：「第四集攤牌那幕簡直是全劇靈魂」，更有人直呼「周家怡是當之無愧的MVP」，足證其教科書級別的演技已經徹底征服全港劇迷。
資料或影片來源：原文刊於新假期