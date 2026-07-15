日落下彩虹｜夏雨父子首合作拍劇 黄奕晨爆片場與爸爸零溝通感尷尬
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ViuTV原創劇《日落下的彩虹》即將於7月29日首播，劇集邀得資深演員夏雨與兒子黄奕晨首度父子檔合作拍劇。不過黄奕晨卻爆料指片場上與父親相處氣氛尷尬，反而跟另一位前輩郭鋒更加投契，父子同場拍戲竟然幾乎零交流。
黄奕晨自爆片場與夏雨零溝通感尷尬
《日落下的彩虹》以七個發生在彩虹邨的細膩故事編織香港人的屋邨情懷，當中黄奕晨與陳欣妍飾演年輕夫妻，與夏雨、郭鋒組成一對鬥氣親家。黄奕晨坦言在片場與父親幾乎不說話：「喺片場我同我老竇係唔講嘢㗎，係會尷尬嘅嗰下。但我同鋒哥好多嘢講㗎。我有嘗試叫埋佢入嚟一齊傾㗎，但係好似冇乜反應。」他更笑指當夏雨嘗試給予指導時，場面更加緊張，父子之間的微妙距離感在片場表露無遺。
夏雨強調入戲不分身份談家庭和諧之道
面對兒子的「投訴」，夏雨顯得相當淡定。他表示首次與兒子合作雖然有新鮮感，但認為拍戲時不應記掛戲外身份：「每一個人都係，入到嚟就投入咗你嘅角色，唔應該記返喺戲外面嘅身份。排戲、演戲嘅時候就喺角色裏面。我係比較容易投入同埋抽離嘅人。」談及維繫家庭關係，夏雨認為最重要是和諧：「啲小朋友大咗就自然會離開我哋。每人都係一個獨立嘅個體。我覺得大家保持間唔中食吓飯，當有困難嘅時候，最能夠幫你嘅都係屋企人。」
郭鋒公開大讚黄奕晨乖巧有禮貌
夏雨縱橫影視圈數十年，演技備受肯定，而兒子黄奕晨近年亦踏足演藝界發展。今次父子首度同框拍劇，外界關注黄奕晨能否承受「星二代」壓力。同劇演出的資深演員郭鋒就公開讚賞黄奕晨：「你個仔好乖，好尊重啲長輩，有文有路，學習精神Very good，可以見到你教兒女個方法係好正確。因為你仁慈、好慈愛，人哋睇到你好似好嚴肅，但原來好Nice嘅。所以見到你仔仔就知道爸爸係點樣嘅人。」夏雨聽後即笑言：「我叫佢咁講。」
網民熱議父子檔拍劇期待鬥氣親家戲份
消息公布後隨即引起網民熱議，不少觀眾對夏雨與黄奕晨的父子組合感到期待，有網民留言表示「好想睇佢哋點樣演鬥氣親家」、「夏雨演技一定冇得輸」，亦有人笑指黄奕晨在片場「認鋒哥唔認老竇」的趣事令人忍俊不禁。《日落下的彩虹》定於7月29日起逢星期一至五晚上9時30分播出，劇集同時邀得吳浣儀等資深演員參演，陣容鼎盛。
資料或影片來源：原文刊於新假期