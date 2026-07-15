日落下彩虹｜夏雨父子首合作拍劇 黄奕晨爆片場與爸爸零溝通感尷尬

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》即將於7月29日首播，劇集邀得資深演員夏雨與兒子黄奕晨首度父子檔合作拍劇。不過黄奕晨卻爆料指片場上與父親相處氣氛尷尬，反而跟另一位前輩郭鋒更加投契，父子同場拍戲竟然幾乎零交流。