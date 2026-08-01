《日落下彩虹》許軼YOYO Sica合租工廈一鑊泡 十年屋邨姐妹情破裂
彩虹邨三姊妹徹底決裂導火線
劇情提到Sica何洛瑤飾演Sunnie為了實現三姐妹夢想，行動等別強的她率先付諸實行，租下工廈工作室，並一手包辦全屋裝修工程，滿心歡喜以為能夠建立屬於三姊妹專屬小天地。然而事與願違，葛綽瑤飾演的Moon因為升學另有想法，許軼因為父母離異情感落空選擇誤信渣男，最後一次水浸小意外，瞬間點燃眾人壓抑多時怒火，三人互相激烈指責對方不是，昔日深厚感情瞬間瓦解，場面極度混亂失控，徹底推翻昔日共賦同居美好幻想。
日、月、風三小花角色名字暗藏玄機
劇組在三位女角命名上其實花了不少心思，分別代表「日」、「月」與「風」，暗喻三人截然不同性格特質。官方製作特輯中提到：「三個女孩雖然從小玩到大，但長大後價值觀已經出現嚴重分歧。」代表「風」的Windy許軼擁有像風一般難以捉摸特質，對工廈品流複雜環境感到極度抗拒；代表「月」的Yoyo葛綽瑤性格搖擺不定，原本只想做和事佬卻被指責係牆頭草，又私下想儲錢出國遊學去看外國的月亮；而代表「日」的Sica何洛瑤則如太陽般充滿幹勁與熱情，獨自為昔日承諾默默付出。
好姐妹立誓「衝出彩虹邨」
回顧三人成長背景，這段深厚友誼始於彩虹邨這片充滿人情味土地。早在十歲那年，因為Sica飾演的Sunnie遭到母親責打，三位小女孩便在邨內遊樂場立下「一齊衝出彩虹邨」神聖約定。多年來她們形影不離，共同經歷無數青春歲月與煩惱，一直將這個童年誓言視為人生重要目標。可是隨著年齡增長與現實考驗接踵而來，當初純粹夢想逐漸被各種個人考量所取代，最終演變成三人各走各路殘酷局面。
網民激讚《全民造星4》女將演技突破直指友情轉變極真實
不少觀眾對這段姊妹情感到極度痛心與惋惜。有網民留言表示：「睇到好心噏，出嚟做嘢之後好朋友真係會因為價值觀唔同而慢慢疏遠。」大批觀眾亦高度評價三位出身自2021年《全民造星4》女星演技大躍進，轉眼入行5年，認為她們成功將那種由期待變成徹底失望情緒演繹得絲絲入扣。更有評論直指：「Sica退群組嗰幕真係好震撼，完全表達到被身邊最親密朋友背叛嗰種絕望感。」