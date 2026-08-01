《日落下彩虹》許軼YOYO Sica合租工廈一鑊泡 十年屋邨姐妹情破裂

《日落下的彩虹》第5集進入第三故事單元，雖然未婚懷孕的情節好Juicy，但故事核心原來是關於屋邨姐妹的友誼，許軼聯同葛綽瑤及何洛瑤組成的3姊妹淘面臨嚴重決裂危機。3人本來打算實現十歲時立下一起搬離彩虹邨同居承諾，卻因各有所想導致分歧，水浸意外引爆埋3人藏已久心結，短短一集時間將三人友情推向Quit Group決裂。