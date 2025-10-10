盤點《早霸王》4大主持去向 阿正發展得最旺 森美被斥鬧走拍檔

現年54歲的阮小儀今日（10日）宣布將結束效力長達31年的電台生涯。隨著小儀的離開，《早霸王》陣容中除了森美，其餘元祖主持全數離巢。不少網民直言節目多年來拍檔頻頻更替，「森美鬧走拍檔」更再次成為熱話。以下就為大家盤點《早霸王》四位主持的最新動向！

1 | 西瓜（2018年2月離開）

林珊珊女兒李澄「西瓜」早在《早霸王》初期便加入節目擔任助理主持，不過當年就幾乎每日都被森美「鬧爆」。有網民更曾翻查節目紀錄，發現西瓜在節目中屢次成為「受害者」，包括被「笠絲襪」、被「掟蕉」等橋段。西瓜於2018年2月離開商台時就特別澄清，一切只是節目效果，並強調非常感激森美多年來的教導與照顧。

西瓜在離開商台之後，都有在ViuTV的《730 玩返轉》、《堅離地》、《晚吹- 喵喵喵~》等節目做主持，現時間唔中都有拍YouTube，Keep住做幕前工作。

2 |李萬璣（2018年10月離開）

阿璣（李萬璣）於2018年3月加入《早霸王》，初登場時已獲不少網民讚賞，指雖然口才未及阿正好，但準備充足、表現自然，十分討好。不過可惜最終未能撐過半年便選擇離開商台，令不少聽眾感到惋惜。

離開商台後，阿璣與Smith及比利合作主持網上節目《男人EEETV》，其中《第3堂！飲醉酒去朗誦比賽！》一集最為人熟悉。然而頻道經營約兩年後便停止更新。近年阿璣轉戰音樂方向，常在社交平台分享唱歌影片。

3 | 阿正（2019年7月離開）

與阿璣同期加入《早霸王》的阿正，當年在節目中負責《識貨之人》環節，主要試食各款食物。有次阿正試食榴槤千層糕的片段就最經典，當時阿正因榴槤糕太大嚿，一邊咬一邊含糊地表示未吞到，結果被森美即場鬧爆：「唔使吞啊，邊個叫你吞啫！」當時不少網民都睇唔過眼，替阿正感到不值。

阿正最終於2019年7月離開商台，正式展開新一章。離巢後，她隨即在ViuTV登場，憑綜藝節目《膠戰》系列人氣急升，之後廣告、主持工作接不停手，成為多位前《早霸王》主持中發展最亮眼的一位。

4 | Marco（2023年3月離開）

Marco（孔慶慇）於2018年5月正式加入《早霸王》成為主持之一。不過他離開商台時，就有網民爆料指森美曾多次在節目中「力斥」Marco「恃老賣老」、經常鬧走同事，疑似成為他離巢的導火線。更有指Marco在最後一日上班時身在日本旅行，未有回公司接受歡送。

離開商台後，Marco頻頻出國旅遊，行蹤遍佈世界各地，引來網民猜測他是否有意移民海外。同時，他亦開設YouTube節目《龍虎泡 TwoMen Talk》。

早霸王 不少網民都狠批森美鬧走拍檔（圖片來源：商台照片）
早霸王 西瓜當時都經常被森美鬧！（圖片來源：商台照片）
早霸王 西瓜現在都有繼續搞YouTube頻道、Podcast，時不時都會在ViuTV亮相（圖片來源：IG@walaagwa）
早霸王 阿璣（左）在加入《早霸王》短短7個月就離開商台。（圖片來源：商台照片）
早霸王 阿璣現在都有搞音樂。（圖片來源：IG@keikei73l）
早霸王 阿正當時食榴蓮被森美鬧的片段最經典。（圖片來源：商台照片）
早霸王 阿正自離開商台後人氣急升，無論廣告、綜藝節目抑或主持工作都邀約不斷，接Job接到手軟。（圖片來源：IG@903ahjeng）
早霸王 Marco就撐到最奶，在2018年加入，撐足7年先離開！（圖片來源：商台照片）
早霸王 宜家都會周遊列國，並且經驗YouTube頻道TwoMen Talk（圖片來源：IG@903marco）
圖片來源：商台照片、IG@keikei73l、IG@903marco、IG@903ahjeng、IG@walaagwa

