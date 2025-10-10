盤點《早霸王》4大主持去向 阿正發展得最旺 森美被斥鬧走拍檔

現年54歲的阮小儀今日（10日）宣布將結束效力長達31年的電台生涯。隨著小儀的離開，《早霸王》陣容中除了森美，其餘元祖主持全數離巢。不少網民直言節目多年來拍檔頻頻更替，「森美鬧走拍檔」更再次成為熱話。以下就為大家盤點《早霸王》四位主持的最新動向！