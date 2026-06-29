旺角4處毒窟幕後主腦曝光｜50歲男涉洗300萬黑金終落網
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旺角區驚現大規模毒窟網絡，一名50歲男子涉嫌幕後操控至少4個毒窟據點，短短數月間處理逾300萬元犯罪得益。警方經深入調查後將其拘捕歸案，揭開這個橫行旺角多時的販毒集團真面目。
50歲姓葉男子涉旺角開設4處毒窟牟利
旺角警區反三合會行動組展開代號「明法」（FAIRLAW）打擊毒窟行動，鎖定一名50歲姓葉本地男子為幕後主腦。案情指該男子自去年底至本年初，在旺角區內經營至少4處毒窟，並透過相關渠道處理逾300萬元犯罪得益。警方於27日在中區將其拘捕，涉嫌「經營毒窟」及「洗黑錢」兩項罪名。被捕男子已被暫控一項「洗黑錢」罪，案件於29日在西九龍裁判法院提堂。
警方前後5次執法行動累計拘捕逾50人
事件曝光後，不少市民對旺角區竟然同時存在至少4個毒窟據點感到震驚。據悉警方早前已針對相關毒窟展開共5次執法行動，累計拘捕超過50人，反映該販毒網絡規模之龐大。有街坊表示一直不知道身邊竟隱藏毒窟，擔憂社區治安問題，認為警方今次連根拔起行動來得及時。
幕後主腦終落網揭300萬黑金流向
雖然警方過去多次掃蕩相關毒窟，但幕後操控者一直未有現身。經過長時間深入調查，警方終於鎖定這名50歲姓葉男子的身份，確認 he 就是整個毒窟網絡背後的經營者。警方重申將繼續根據《危險藥物條例》嚴厲打擊毒窟，並警告任何毒窟經營者以及知情而容許單位作毒窟用途的租客及業主，違例者一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁15年。