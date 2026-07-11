明愛暖萬心｜張與辰谷婭溦師徒合唱掀高潮 周吉佩夥車婉婉驚喜同台

由明愛之友主辦的年度大型電視籌款晚會《明愛暖萬心》今晚在將軍澳電視廣播城舉行直播，多位藝人傾力演出為弱勢社群籌款。當中張與辰聯同谷婭溦合唱掀起全場高潮，而周吉佩更聯同胡鴻鈞及潘靜文大合唱，三人合作令觀眾大呼驚喜，整晚表演陣容之強勁超出預期。