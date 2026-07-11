明愛暖萬心｜張與辰谷婭溦師徒合唱掀高潮 周吉佩夥車婉婉驚喜同台
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由明愛之友主辦的年度大型電視籌款晚會《明愛暖萬心》今晚在將軍澳電視廣播城舉行直播，多位藝人傾力演出為弱勢社群籌款。當中張與辰聯同谷婭溦合唱掀起全場高潮，而周吉佩更聯同胡鴻鈞及潘靜文大合唱，三人合作令觀眾大呼驚喜，整晚表演陣容之強勁超出預期。
張與辰谷婭溦合唱《命硬》師徒組合默契十足
今晚直播中，張與辰（Vic Teo）與谷婭溦以師徒組合姿態登場，先合唱《她整晚在寫信》，再獻唱《命硬》，兩人默契十足，歌聲互相配合令全場氣氛升溫。隨後劉洋與韋綺姗加入，4位師徒再合唱《Sway飛》，將舞台氣氛推至另一高峰。張與辰作為近年備受關注的唱作歌手，今次以慈善演出展現其舞台魅力，與谷婭溦的聲線形成強烈對比卻又和諧融合，成為晚會焦點演出之一。
周吉佩演繹《第三人生》再聯同車婉婉大合唱
周吉佩今晚獨唱《第三人生》，展現其穩健唱功，隨後更聯同胡鴻鈞及潘靜文大合唱《遲來的加冕》，三人合作令氣氛熱烈。周吉佩近年在樂壇穩步發展，今次在慈善晚會中擔當重要演出嘉賓，證明其實力獲得認可。而車婉婉則以歌手身份回歸舞台獻唱《會過去的》，久違歌聲令觀眾感到驚喜。
《明愛暖萬心》多年來持續為弱勢社群燃點希望
《明愛暖萬心》作為年度大型電視籌款晚會，多年來一直為弱勢社群籌募善款。今年大會早前已於The Mira Hong Kong舉行記者會公布詳情，2026年度慈善晚會主席李美辰、2023至25年度慈善晚會主席李宗德、明愛之友主席吳彩玉及晚會監製林俊文等一同主持啟動儀式，點亮象徵希望的燈塔。吳彩玉在啟動儀式上表示：「希望社會各界踴躍捐款，支持明愛的服務工作。」今年大會繼續以傳遞希望、照亮更多生命為宗旨，期望透過眾多藝人的傾力演出呼籲公眾共襄善舉。
網民熱議張與辰周吉佩表現大讚師徒合唱環節
晚會直播期間，社交平台上網民反應熱烈。「張與辰同谷婭溦合唱《命硬》好有火花」、「周吉佩唱《第三人生》好有感情，同胡鴻鈞合唱更加正」、「4個師徒一齊唱《Sway飛》好感動」、「車婉婉好耐冇聽佢唱歌，原來仲係咁好聲」、「鄧梓峰唱《單車》幾有驚喜」等留言湧現。亦有網民表示支持慈善活動：「睇show之餘又可以做善事，一舉兩得」、「希望籌到多啲善款幫助有需要嘅人」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期