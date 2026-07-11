明愛暖萬心｜車婉婉久違開金口驚喜滿瀉 丁子朗熱舞唱張國榮金曲全場嘩然
車婉婉久違歌手身份回歸舞台獻唱驚喜滿瀉
今晚8時30分開始的直播中，車婉婉以歌手身份重返舞台，獻唱《會過去的》，久違的歌聲令不少觀眾感到驚喜。車婉婉近年甚少以歌手身份亮相幕前，今次回歸令人想起她早年推出唱片的日子。周吉佩則演繹《第三人生》，更聯同胡鴻鈞及潘靜文大合唱《遲來的加冕》，氣氛熱烈。鄧梓峰除擔任大會司儀外，更親自獻唱陳奕迅經典歌曲《單車》，展現多才多藝的一面，而戴祖儀則與鄧梓峰拍檔主持全場。
車婉婉早年以歌手出道後轉型幕後
車婉婉於90年代以歌手身份出道，曾推出多張唱片，其後逐漸淡出幕前專注家庭生活。今次重新以歌手身份站上舞台，對觀眾而言份外驚喜。《明愛暖萬心》作為年度大型電視籌款晚會，多年來一直為弱勢社群籌募善款，今年大會繼續以「傳遞希望，照亮更多生命」為宗旨，透過眾多藝人的傾力演出呼籲公眾共襄善舉。
丁子朗穿黑色大衣熱舞冼靖峰同場演出
丁子朗身穿黑色大衣在台上大跳《逆風的青春》，展現活力十足的一面，造型與舞蹈的反差令觀眾印象深刻。冼靖峰同樣有份參與今晚演出，為籌款晚會出一分力。此外，魔音女團MYNT以性感造型演出《TURN MY MAGIC ON》，露出長腿盡顯風騷；Honey Punch則以校服裝扮唱出《滑到入心》，青春氣息滿瀉。聲秀環節由馮熙燮、柯雨霏、胡子貝等新生代歌手擔綱，聯同陳奐仁一起唱《沒時間後悔》，最後全體表演嘉賓大合唱《犀利》為晚會掀起高潮。
網民熱議車婉婉回歸丁子朗著大褸跳舞
晚會直播期間，社交平台上網民反應熱烈。「車婉婉好耐冇聽佢唱歌，原來仲係咁好聲」、「丁子朗著住大褸跳舞唔熱咩」、「鄧梓峰唱《單車》幾有驚喜」、「Honey Punch著校服好青春好可愛」等留言湧現。亦有網民表示支持慈善活動，「睇show之餘又可以做善事，一舉兩得」、「希望籌到多啲善款幫助有需要嘅人」。部分網民則對車婉婉回歸歌手身份感到意外，「以為佢淨係做演員，原來唱歌都咁掂」。
同場加映：鄧梓峰獻唱陳奕迅經典《單車》
大會司儀鄧梓峰今晚不只負責主持工作，更親自獻唱陳奕迅經典歌曲《單車》，非常爆笑。鄧梓峰與戴祖儀擔任大會司儀，兩人合作流暢默契十足，而鄧梓峰的歌聲亦令節目帶來不少歡笑。