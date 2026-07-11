明愛暖萬心｜車婉婉久違開金口驚喜滿瀉 丁子朗熱舞唱張國榮金曲全場嘩然

由明愛之友主辦、TVB製作的年度大型電視籌款晚會《明愛暖萬心》今晚在將軍澳電視廣播城直播，多位藝人傾力演出為弱勢社群籌款。當中車婉婉久違以歌手身份回歸舞台獻唱，丁子朗穿黑色大衣在台上熱舞，而冼靖峰亦有份參與演出，三人表現成為全晚焦點。