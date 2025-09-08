明明沙漠乜都冇｜娟姐沙漠打卡爆笑場面 工地都要影相仲成功吸中東粉
ViuTV全新旅遊節目《明明沙漠乜都冇》正式首播，帶觀眾走進三個以「世一沙漠」聞名的國度，雖然環境荒涼，但由旅遊專家Chris（梁彥宗）與識食識玩的娟姐（練美娟）帶路，連「乜都冇」的地方都玩出不一樣的爆笑火花。
明明沙漠乜都冇｜工地地標依然照打卡
《明明沙漠乜都冇》首集來到沙特阿拉伯首都利雅得，Chris與娟姐專程前往當地被譽為全世界體積最大的建築新地標，然而現場竟然只見大規模工地，甚麼也未建成。場面對比極為搞笑，但二人毫不尷尬，反而自豪地說自己是在「時代尖啄」打卡，未完成的建築也能留下獨特印記。
搭地鐵偶遇中東粉
兩人隨後體驗去年才啟用的全新地鐵，卻在拍攝時遇上意想不到的插曲。一名當地女子突然上前，主動要求與他們交換聯絡方式並拍照留念。娟姐事後笑言自己在中東「增加版圖」，更半開玩笑擔心網民會誤會她買粉絲；Chris則補充，當提及要替對方拍照時，對方卻又馬上閃避，令過程更添趣味。
娟姐化身異國新娘
除了城市探索，他們還走進當地家庭參觀豪華住宅。女主人Fatima熱情接待，親自為娟姐換上華麗服飾，將她打扮成為待嫁新娘。Chris見狀立刻打趣稱她宛如一個「移動花冧」，場面充滿笑聲。娟姐原本擔心會影響拍攝，但意外發現對方一家早已習慣鏡頭，小朋友更會主動反拍他們，令整個過程變得自然又充滿樂趣。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期