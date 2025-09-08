明明沙漠乜都冇｜娟姐沙漠打卡爆笑場面 工地都要影相仲成功吸中東粉

ViuTV全新旅遊節目《明明沙漠乜都冇》正式首播，帶觀眾走進三個以「世一沙漠」聞名的國度，雖然環境荒涼，但由旅遊專家Chris（梁彥宗）與識食識玩的娟姐（練美娟）帶路，連「乜都冇」的地方都玩出不一樣的爆笑火花。