網民大爆偶遇明星真實一面 黃秋生一舉動獲激讚 TVB專用惡人超暖心

網上論壇近日掀起一股盤點遇見明星真實經歷熱潮，大批網民紛紛發文分享私下接觸一眾藝人最真實一面。不少平時在幕前形象鮮明甚至經常飾演大反派角色人物，私底下面對大眾時竟展現出截然不同態度。當中最令人意想不到絕對是幾位資深藝人出乎意料超貼地親民舉動。