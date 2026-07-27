網民大爆偶遇明星真實一面 黃秋生一舉動獲激讚 TVB專用惡人超暖心
1. 李天翔真人極親民毫無演奸角架子
有網民分享早前在工作期間遇上經常飾演奸角演員李天翔光顧，大讚對方真人極度有禮貌兼且說話陰聲細氣。當時李天翔驚阻礙店員收工更主動買飲品請客，其後自費購買產品時，店員隨口表示「如果可以回返圖俾我哋出post就好了」，本以為藝人有贊助顧慮不會理會。沒想到隔了幾天店員真的收到李天翔專程拍攝並發送過來大量照片，網民直呼極度感動並大讚對方值得被更多人認識。
2. 葉德嫻拍攝電影桃姐海報展現關懷
另一位網民回憶起當年參與電影《桃姐》海報拍攝工作，當時他負責擔任劉德華童年替身角色，後期才將劉德華樣貌合成上去。在拍攝期間，資深演員葉德嫻留意到這位年輕人，語重心長地勸告他「細佬哥要做多啲運動」，更直指如果不做運動就會長不高。該網民發文時自嘲當時完全沒有聽從前輩勸告，導致現在身高依然未如理想，錯失了前輩提點長高機會。
3. 陳啟泰親自接收速遞與送貨員閒聊
有曾從事速遞行業網民透露，某次接到一單需要直接送貨上門工作，到達目的地屋主開門一刻，赫然發現眼前高大男子正是著名演員陳啟泰。該網民下意識衝口而出詢問對方身份，話音未落陳啟泰已經爽快承認「係」。在交收過程中兩人如同朋友般閒聊數句，臨走前陳啟泰不但禮貌表達謝意，雙方最後更互相握手道別，成為該速遞員職業生涯中極度難忘一次送貨經歷。
4. 黃秋生現身自助餐廳助兒童取雪糕
除了上述幾位藝人外，亦有網民憶述童年時期前往怡東酒店享用自助餐時偶遇著名影帝黃秋生。當時小朋友們走到甜品區準備拿取雪糕，卻因為力氣太小而無法成功舀起堅硬雪糕球。剛好經過甜品區黃秋生見狀，不但沒有擺出任何明星架子，反而主動上前表示「幫晒幾個小朋友畢」，逐一協助在場幾位孩童舀滿甜點，成功解決了小朋友們力氣不足拿不到雪糕困境。
5. 徐濠縈廿幾年前賣二手衫大展親民舉動
徐濠縈過往給大眾印象通常比較酷，有網民回憶起大約廿幾年前親身經歷講述她私下行徑。當年徐濠縈舉辦明星二手衫買賣活動，吸引大批年輕學生專程前往參觀及挑選鄭秀文舊衣物。當時徐濠縈主動上前與在場學生們閒聊交流，其後出於好心當面叫他們不要浪費金錢購買二手衣服。網民在帖文中表示「徐濠縈，好cool但人好好」。
6. 石修於餐廳被粉絲偶遇展現極致親民一面
除了徐濠縈之外，有網民分享曾經在餐廳用膳期間偶然遇見資深演員石修，當時事主鼓起勇氣上前打招呼。石修即使處於私人食飯時間被打擾，依然立刻同意與該名粉絲進行合照。網民在帖文中直接用「勁友善同意合照」來形容當時石修面對市民要求時實際應對過程。
7. 張耀揚現身大型商場行街態度極度友善
經常在經典電影《古惑仔》系列中飾演江湖反派角色張耀揚，被市民透露最近在啟德Airside商場行街時野生捕獲。儘管張耀揚憑藉惡霸形象深入民心，但他面對途人目光及接觸時直接展露溫和舉止。網民坦言「張耀揚在Airside行街，也非常友善」，事主及後將相關細節上傳至社交平台。