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李嘉欣最上鏡小姐輸畀陳淑蘭失落表情重現 唔忿氣嬲到爆喊想退賽

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Elaine Yuen

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TVB節目《星光匯聚成翡翠》，今集揭開歷屆港姐的秘密，李嘉欣當年輸了最上鏡小姐給陳淑蘭，曾嬲到想退賽；向海嵐大爆獲頒兩個后冠嘅用途；陳法蓉和曹敏莉細細個已玩港姐遊戲！

李嘉欣在節目訪問中，自爆當年失落最上鏡小姐獎而想退賽。
李嘉欣在節目訪問中，自爆當年失落最上鏡小姐獎而想退賽。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

李嘉欣輸最上鏡小姐欲退賽（1988年港姐冠軍）

李嘉欣18歲由媽咪提名參選港姐，當年已是大熱門，原來她一度想退賽：「由於報界好多都話最上鏡小姐呢個獎多數都係我攞，到一宣佈出嚟唔得嗰時（結果由陳淑蘭奪得），我唔知點去面對人哋呀，我一返入後台，眼淚忍唔住流晒出嚟。返到屋企我同屋企人講我唔選啦，聽日個記者招待會我唔去嘞，我放棄做呢樣嘢，當時我媽咪同我講『你咁容易就放棄，點解你當初決定去選先？』於是我的起心肝繼續落去囉！」

李嘉欣 1988年最上鏡小姐得主是陳淑蘭。
1988年最上鏡小姐得主是陳淑蘭。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
宣佈最上鏡小姐由陳淑蘭奪得一劇，李嘉欣強顏歡笑，落台後即嬲到狂喊。
宣佈最上鏡小姐由陳淑蘭奪得一劇，李嘉欣強顏歡笑，落台後即嬲到狂喊。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣幸獲母親鼓勵繼續參賽，最終奪得港姐冠軍。
李嘉欣幸獲母親鼓勵繼續參賽，最終奪得港姐冠軍。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

游嘉欣改名全因李嘉欣

圈中好多嘉欣，究竟邊個同李嘉欣有關？游嘉欣：「當初我阿爸想幫我改一個好娘嘅名，關於一隻動物喺天上飛，到我出世嗰刻，我阿爸見呢個BB仔好靚喎，佢就想佢個女大個咗都好靚，當時好靚好紅嘅女星就係李嘉欣，自此我個名就係叫游嘉欣嘞！」

游嘉欣指她出世時最紅的女星是李嘉欣，父親希望她與大美人一樣美貌與智慧並重，所以為她取名嘉欣。
游嘉欣指她出世時最紅的女星是李嘉欣，父親希望她與大美人一樣美貌與智慧並重，所以為她取名嘉欣。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

註冊中醫李嘉欣同名之苦

註冊女中醫李嘉欣：「李嘉欣當選香港小姐嗰一年我出世，我爺爺嫲嫲話我都係姓李，香港小姐個口號係美貌與智慧並重，我爺爺嫲嫲寄望我呢個孫女美貌OK，又可以有相應嘅智慧，所以就叫李嘉欣。但最常係俾人笑我個名居多，我覺得唔緊要啦，係屋企人賜予我呢個名，自己知個樣唔得啦，咁我希望成為中醫界嘅李嘉欣。」

註冊中醫李嘉欣右圖）的名字是祖父母改的，她指經常被人取笑。
註冊中醫李嘉欣（右圖）的名字是祖父母改的，她指經常被人取笑。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

向海嵐親解兩后冠之謎（1998年港姐冠軍）

向海嵐：「呢兩個后冠就係我當選香港小姐獲得嘅，一個係價值160幾萬嘅真鑽后冠，另一個係仿石后冠，當選港姐之後，我哋有好多活動要出席，仿石后冠係我哋平時出席活動時戴，真鑽后冠只係加冕嘅時候戴，轉個頭我一落台，未踏出拍攝範圍已有保鏢幫我除咗，之後出席所有活動都係戴呢個仿石后冠，真鑽后冠我已擺入保險箱。仿鑽同真鑽后冠嘅差別係重好多，我好記得嗰時壓到個頭好痛。」

李嘉欣 向海嵐指仿鑽同真鑽后冠的差別係重好多：「我好記得嗰時戴到個頭好痛。」
向海嵐指仿鑽同真鑽后冠的差別係重好多：「我好記得嗰時戴到個頭好痛。」（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 向海嵐拆解真鑽和仿鑽后冠的分別。
向海嵐拆解真鑽和仿鑽后冠的分別。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 向海嵐的真鑽后冠價值超過160萬。
向海嵐的真鑽后冠價值超過160萬。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 向海嵐指平日出活動會戴仿鑽后冠。
向海嵐指平日出活動會戴仿鑽后冠。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

陳法蓉曹敏莉自細披毛巾扮港姐（1989年、2003年港姐冠軍）

陳法蓉（1989年港姐冠軍）：「我好細個已經玩誰是香港小姐呢個遊戲，嗰時同啲鄰居一齊玩，我哥哥做何守信，如果佢宣佈我唔係冠軍呢，我就會喊住走，如果我選中咗，我就會捲住一本周刊，披住一條毛巾，自己喺度行嚟行去話我將來代表香港去環遊世界。」曹敏莉（2003年港姐冠軍）：「我有一個家姐一個妹妹，我哋細個會不停輪流玩做香港小姐,通常佢哋會攞晒啲嘢披住我，然後叫我做香港小姐。」

李嘉欣 陳法蓉自細已幻想自己是港姐冠軍。
陳法蓉自細已幻想自己是港姐冠軍。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 曹敏莉笑指三姊妹自細輪流扮港姐。
曹敏莉笑指三姊妹自細輪流扮港姐。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 嘩！佘詩曼1997年參選時個髮型......
嘩！佘詩曼1997年參選時個髮型……（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 鍾楚紅19歲由媽媽推薦選港姐，當年最後只打入15名。
鍾楚紅19歲由媽媽推薦選港姐，當年最後只打入15名。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 1983年張曼玉18歲參選港姐，獲得亞軍及最上鏡小姐。
1983年張曼玉18歲參選港姐，獲得亞軍及最上鏡小姐。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 張曼玉：「如果冇香港小姐競選呢樣嘢，可能張曼玉都會入電影圈或者娛樂圈，可能都會做演員，因為我喜歡做呢樣樣。」
張曼玉：「如果冇香港小姐競選呢樣嘢，可能張曼玉都會入電影圈或者娛樂圈，可能都會做演員，因為我喜歡做呢樣樣。」（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
李嘉欣 2016年港姐冠軍馮盈盈：「細細個已覺得郭羨妮1999年港姐冠軍）好靚。」
2016年港姐冠軍馮盈盈：「細細個已覺得郭羨妮（1999年港姐冠軍）好靚。」（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

齊睇李嘉欣自爆失獎有幾嬲：

大美人唔攞獎都最上鏡啦！

撰文：東方新地圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖資料或影片來源：[email protected]星光匯聚成翡翠

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