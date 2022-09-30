李嘉欣最上鏡小姐輸畀陳淑蘭失落表情重現 唔忿氣嬲到爆喊想退賽
李嘉欣輸最上鏡小姐欲退賽（1988年港姐冠軍）
李嘉欣18歲由媽咪提名參選港姐，當年已是大熱門，原來她一度想退賽：「由於報界好多都話最上鏡小姐呢個獎多數都係我攞，到一宣佈出嚟唔得嗰時（結果由陳淑蘭奪得），我唔知點去面對人哋呀，我一返入後台，眼淚忍唔住流晒出嚟。返到屋企我同屋企人講我唔選啦，聽日個記者招待會我唔去嘞，我放棄做呢樣嘢，當時我媽咪同我講『你咁容易就放棄，點解你當初決定去選先？』於是我的起心肝繼續落去囉！」
游嘉欣改名全因李嘉欣
圈中好多嘉欣，究竟邊個同李嘉欣有關？游嘉欣：「當初我阿爸想幫我改一個好娘嘅名，關於一隻動物喺天上飛，到我出世嗰刻，我阿爸見呢個BB仔好靚喎，佢就想佢個女大個咗都好靚，當時好靚好紅嘅女星就係李嘉欣，自此我個名就係叫游嘉欣嘞！」
註冊中醫李嘉欣同名之苦
註冊女中醫李嘉欣：「李嘉欣當選香港小姐嗰一年我出世，我爺爺嫲嫲話我都係姓李，香港小姐個口號係美貌與智慧並重，我爺爺嫲嫲寄望我呢個孫女美貌OK，又可以有相應嘅智慧，所以就叫李嘉欣。但最常係俾人笑我個名居多，我覺得唔緊要啦，係屋企人賜予我呢個名，自己知個樣唔得啦，咁我希望成為中醫界嘅李嘉欣。」
向海嵐親解兩后冠之謎（1998年港姐冠軍）
向海嵐：「呢兩個后冠就係我當選香港小姐獲得嘅，一個係價值160幾萬嘅真鑽后冠，另一個係仿石后冠，當選港姐之後，我哋有好多活動要出席，仿石后冠係我哋平時出席活動時戴，真鑽后冠只係加冕嘅時候戴，轉個頭我一落台，未踏出拍攝範圍已有保鏢幫我除咗，之後出席所有活動都係戴呢個仿石后冠，真鑽后冠我已擺入保險箱。仿鑽同真鑽后冠嘅差別係重好多，我好記得嗰時壓到個頭好痛。」
陳法蓉曹敏莉自細披毛巾扮港姐（1989年、2003年港姐冠軍）
陳法蓉（1989年港姐冠軍）：「我好細個已經玩誰是香港小姐呢個遊戲，嗰時同啲鄰居一齊玩，我哥哥做何守信，如果佢宣佈我唔係冠軍呢，我就會喊住走，如果我選中咗，我就會捲住一本周刊，披住一條毛巾，自己喺度行嚟行去話我將來代表香港去環遊世界。」曹敏莉（2003年港姐冠軍）：「我有一個家姐一個妹妹，我哋細個會不停輪流玩做香港小姐,通常佢哋會攞晒啲嘢披住我，然後叫我做香港小姐。」
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大美人唔攞獎都最上鏡啦！
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