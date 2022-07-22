星夢傳奇2

星夢傳奇2｜大熱趙小婷被JW狠批太端莊 Jasmine獲C君讚：Rap得好過陸永

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《聲夢傳奇 2》經過三輪淘汰賽後，接下來將進行首輪團戰，紅隊及藍隊連續3集進行多回合 PK 賽，最終累計燈數較的少一隊需淘汰一名學員；假若兩隊累計燈數最終超過五十盞，輸的一方需再額外淘汰一名學員，賽制愈來愈殘酷。

星夢傳奇2 《聲夢傳奇2》最新一集將會進行紅、藍隊PK賽。
《聲夢傳奇2》最新一集將會進行紅、藍隊PK賽。（圖片來源：TVB提供）

大熱Jasmine C君點名讚： Rap得好過陸永

熱門任暟晴（Jasmine）是集亦有新花臣，擅長唱藝術歌曲的她，是集挑戰 Rap 唱《3AM》，更獲原唱 Rapper Ghost Style 親自指導；最終 Jasmine 成功擺脫緊張，並獲評審 C 君大讚：「已經 Rap 得好過陸永啦，唱到 Chill 同 Laid-back 感覺，可以話係贏咗八成！」

星夢傳奇2 大熱之一Jasmine又唱又rap AGA的《3AM》獲C君大讚。
大熱之一Jasmine又唱又rap AGA的《3AM》獲C君大讚。（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 Jasmine咩事咁嘅樣？
Jasmine咩事咁嘅樣？（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 C君大讚Jasmine Rap得好過拍檔陸永。
C君大讚Jasmine Rap得好過拍檔陸永。（圖片來源：TVB提供）

JW變虎媽狠批趙小婷：你衰在太端莊

另一位大熱人選趙小婷（Pamela）綵排並不順利， 遭「虎媽型」導師 JW狠批舊式唱腔係陷阱：「你把聲好聽，但你就係衰在太端莊， 有啲危險會令你個人真實啲。」

星夢傳奇2 JW變虎媽，教到表情扭曲。
JW變虎媽，教到表情扭曲。（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 熱門之一趙小婷被JW狠批衰在太端莊。
熱門之一趙小婷被JW狠批衰在太端莊。（圖片來源：TVB提供）

Gin Lee瞓身教路傳授舉腳練氣秘方

向來是「廿四孝導師」的 Gin Lee，為了幫助 Vivian 擺脫「唔夠氣」缺點，「瞓身」傳授練氣功力，除了示範如何邊跑邊唱練氣外，更親授 Vivian 做「舉腳唱歌」練習。為了增 加勝算，自小學習唱粵曲的 Vivian，在演唱歌曲 Opening 加入粵劇元素，令現場評審大 為讚嘆。

星夢傳奇2 Gin Lee為教好Vivan瞓身做示範。
Gin Lee為教好Vivan瞓身做示範。（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 跑步機上唱歌練氣。
跑步機上唱歌練氣。（圖片來源：TVB提供）

草蜢驚喜現身 蔡一智有辦「髮」

草蜢以「星級舞台輔導專員」身份，現身節目與學員分享四面台心得、 如何畀眼神及自然地轉身走位、拉咪秘訣等。當中有學員問蔡一智如何處理長髮時，阿 更搞笑謂：「當你去到好忘我時，基本上都理唔到咁多嘢。真係要理，都要顧住自己儀容，例如可以翹吓耳仔，等佢唔好攝咗入嘴入面。我通常用嚟扮有型。」 蘇老闆則自爆 台上「肉酸」事故，內容爆笑又有趣。

星夢傳奇2 蔡一智話自己表演時都會理下把長髮。
蔡一智話自己表演時都會理下把長髮。（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 今集蔡一智係表情擔當。
今集蔡一智係表情擔當。（圖片來源：TVB提供）

Eric Kwok 陳奐仁終於分家

紅隊及藍隊總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁分別招攬了 Gin Lee （李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）VS 布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及 JW （王灝兒）作為紅隊及藍隊成員；兩邊負責打頭陣學員則分別為江廷慧（Vivian）《月牙 灣》VS 趙小婷（Pamela）《靈魂相認》。是集出戰的聲夢學員還有侯雋熙（Duncan）《信 自己》及劉詠彤（Angel）《就讓一切隨風》。

星夢傳奇2 紅隊陣容
紅隊陣容（圖片來源：TVB提供）
星夢傳奇2 藍隊陣容
藍隊陣容（圖片來源：TVB提供）

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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