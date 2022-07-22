星夢傳奇2｜大熱趙小婷被JW狠批太端莊 Jasmine獲C君讚：Rap得好過陸永
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《聲夢傳奇 2》經過三輪淘汰賽後，接下來將進行首輪團戰，紅隊及藍隊連續3集進行多回合 PK 賽，最終累計燈數較的少一隊需淘汰一名學員；假若兩隊累計燈數最終超過五十盞，輸的一方需再額外淘汰一名學員，賽制愈來愈殘酷。
大熱Jasmine C君點名讚： Rap得好過陸永
熱門任暟晴（Jasmine）是集亦有新花臣，擅長唱藝術歌曲的她，是集挑戰 Rap 唱《3AM》，更獲原唱 Rapper Ghost Style 親自指導；最終 Jasmine 成功擺脫緊張，並獲評審 C 君大讚：「已經 Rap 得好過陸永啦，唱到 Chill 同 Laid-back 感覺，可以話係贏咗八成！」
JW變虎媽狠批趙小婷：你衰在太端莊
另一位大熱人選趙小婷（Pamela）綵排並不順利， 遭「虎媽型」導師 JW狠批舊式唱腔係陷阱：「你把聲好聽，但你就係衰在太端莊， 有啲危險會令你個人真實啲。」
Gin Lee瞓身教路傳授舉腳練氣秘方
向來是「廿四孝導師」的 Gin Lee，為了幫助 Vivian 擺脫「唔夠氣」缺點，「瞓身」傳授練氣功力，除了示範如何邊跑邊唱練氣外，更親授 Vivian 做「舉腳唱歌」練習。為了增 加勝算，自小學習唱粵曲的 Vivian，在演唱歌曲 Opening 加入粵劇元素，令現場評審大 為讚嘆。
草蜢驚喜現身 蔡一智有辦「髮」
草蜢以「星級舞台輔導專員」身份，現身節目與學員分享四面台心得、 如何畀眼神及自然地轉身走位、拉咪秘訣等。當中有學員問蔡一智如何處理長髮時，阿 更搞笑謂：「當你去到好忘我時，基本上都理唔到咁多嘢。真係要理，都要顧住自己儀容，例如可以翹吓耳仔，等佢唔好攝咗入嘴入面。我通常用嚟扮有型。」 蘇老闆則自爆 台上「肉酸」事故，內容爆笑又有趣。
Eric Kwok 陳奐仁終於分家
紅隊及藍隊總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁分別招攬了 Gin Lee （李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）VS 布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及 JW （王灝兒）作為紅隊及藍隊成員；兩邊負責打頭陣學員則分別為江廷慧（Vivian）《月牙 灣》VS 趙小婷（Pamela）《靈魂相認》。是集出戰的聲夢學員還有侯雋熙（Duncan）《信 自己》及劉詠彤（Angel）《就讓一切隨風》。