星夢傳奇2｜13歲Sabrina黑馬跑出Gin Lee搶住要 第2集分組賽歌單曝光
廣告
《星夢傳奇2》上星期首播，23位學員之前分組見導師熱身試聲，到第2集終於分組作賽讓導師們揀卒，當中再有黑馬跑出，年僅13歲的Sabrina趙紫諾令Gin Lee與林奕匡出盡力搶人。
13歲黑馬Sabrina跑出 Gin Lee 林奕匡搶住要
《聲夢傳奇2》去到第2集正式開始比賽，十八個參賽單（共23位學員，其中XiX是6人組合）分成五組以合唱形式作賽，Eric Kwok與陳奐仁分別紅、藍隊的總監，而6位導師： Gin Lee李幸倪、JW王灝兒、泳兒、布志綸、林二汶、林奕匡則負責「搶人」，如果未獲導師挑選的學員將進入危險區。年僅13歲從英國回流的Sabrina趙紫諾，雖然廣東話不太好，但歌唱表現突出令Gin Lee同林奕匡爭崩頭，繼賽前追捧的港大醫科生Pamela趙小婷、「翻版游嘉欣」Jasmine任暟晴、《聲夢Junior》出身的Aster劉芷君後，再有黑馬跑出。
重溫Sabrina第1集表現：
「折骨Ben」細妹連番失利 唱高音唔掂入男子組
「折骨Ben」細妹趙頌宜節目播出後不被看好，事關第1集見監製張佳添時，人少少的情況下都緊張到甩嘴甩歌詞，就算聲線有特色都未能發揮水準，張佳添當時更批評她「一碌木」冇感情企喺度。到第2集趙頌宜因聲線低沉、唱高音未如理想而被安排加入男子組，與Christopher、Zayden、Sean合唱澎湃的《活著 VIVA》，出名「僵硬」的趙頌宜再陷危機。唔通佢第一集就會要危險區坐冷板櫈？
《聲夢傳奇2》第2集歌單曝光
《愛是懷疑》Duncan侯雋熙、Timothy陳昊廷、Jason陳晉軒
《可惜我是水瓶座》Pamela趙小婷、Vivian江廷慧、 Crystal梁芷菁
《活著 VIVA》Maggie趙頌宜、金仔金永衡、Sean文佐匡、Zayden彭家賢
《原來你甚麼都不要》Angel劉詠彤、Janees黃洛妍、Desta李茵彤、Mandy孫衣文
《Poker Face》Aster劉芷君（XiX 代表）、Sabrina趙紫諾、Nicole蕭呈謙、 Jasmine任暟晴