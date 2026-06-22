攝影師何寶榮離世 《春光乍洩》角色名背後真人從未公開故事
何寶榮跟隨王家衛團隊由《重慶森林》拍到《2046》
何寶榮自1994年《重慶森林》起加入王家衛電影團隊擔任攝影助理，其後參與《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》共4部作品。在《春光乍洩》拍攝期間，他跟隨攝影大師杜可風負責「跟焦」工作，確保每個畫面焦點精準。1997年劇組遠赴阿根廷取景，原定兩個月的拍攝最終延長至四個月，當年通訊技術落後，加上當地治安複雜需聘請持槍保安隨行，何寶榮曾憶述整段經歷令家人非常擔心。他更提及曾與杜可風以手持方式緊貼拉丁舞冠軍拍攝，自己一路跟隨調整焦點，「外面看我們好似一齊跳舞咁靚」，可惜當年未有留下花絮紀錄。
王家衛僅回應「你個名好用囉」張國榮笑言角色好難演
何寶榮生前受訪時透露，自己起初完全不知道名字被導演採用。他憶述走進片場時聽到梁朝偉喊出「何寶榮」，下意識回應後才發現並非在叫他本人，而是自己的名字已被用作角色名稱。事後他曾向王家衛追問原因，導演僅輕描淡寫回應：「你個名好用囉！」拍攝期間，張國榮更曾走到他身邊笑說：「何寶榮，你好難演呀！」雖然角色與真人毫無關係，但何寶榮當時覺得十分有趣。對於拍攝時偶爾出現失焦情況，他亦分享王家衛的態度相當開放，「你Out咗唔緊要，你解釋到佢接受到就得」，久而久之失焦甚至成為片場間的玩笑。
何寶榮2018年曾想轉型導演為太太拍舞蹈電影
離開王家衛團隊後，何寶榮轉往內地發展，參與多部網劇及電影製作。2018年，他參加「綠燈行動——香港新一代電影計劃推介會」，嘗試轉型擔任導演，籌備以舞蹈為題材的電影《舞道》。何寶榮當時表示：「冇諗過有一日要做導演，太太有了劇本，又剛知道有這個計劃，所以就參加。」他解釋選擇舞蹈題材是因為太太喜歡跳舞，希望透過雙人舞隱喻兩個人的關係，帶出合作與溝通的重要。他亦提到自己入行廿幾年，除梳化服外幾乎所有崗位都嘗試過。可惜《舞道》最終未有面世，成為二人心中未完成的遺憾。何寶榮的太太曼儀本身亦是資深電影幕後人員，曾參與《縱橫四海》、《烈火戰車》等多部作品的製作。
網民感嘆幕後功臣離去「名字永遠留在經典裡面」
消息傳出後，不少影迷在社交平台留言悼念。有網民感慨：「以後再聽到『何寶榮』三個字，會記得銀幕上嘅張國榮，亦會記得鏡頭後面嗰位真正嘅何寶榮。」亦有人留言：「幕後人員一生默默付出，佢嘅名字卻因為王家衛一時興起而成為永恆經典，呢種巧合本身就好浪漫。」更有資深影迷寫道：「《春光乍洩》入面嗰句『不如我哋由頭嚟過』，而家聽返真係百感交集。」何寶榮作為少數「幕後工作人員真名」與「經典銀幕角色名」完全重疊的案例，其名字已隨電影一同刻進了一代觀眾的記憶之中。