攝影師何寶榮離世 《春光乍洩》角色名背後真人從未公開故事

王家衛御用攝影師何寶榮昨日（21日）下午離世，友人晚上在社交平台公布消息，指何寶榮在太太曼儀及家人陪伴下安詳離開。這個名字對影迷而言絕不陌生——1997年《春光乍洩》中張國榮飾演的角色，正是王家衛「借用」了這位攝影助理的真名，一句「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過」從此成為華語電影經典對白，而真正的何寶榮卻一直低調留在鏡頭背後。