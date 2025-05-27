晚吹怨女俱樂部｜李蘊大爆未成年濕身封面曾遭後製 重提當年收XX萬「問價」及恐嚇事件
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ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》昨晚（26日）邀請李蘊擔任嘉賓，並在節目中大爆出道至今逾二十年積累的怨氣，以及當年引起極大關注嘅雜誌封面事件。此外，李蘊更直接回應埋被指「靠痴上位」嘅負評……
李蘊自爆性感雜誌相曾遭後製
李蘊首先分享當年震撼娛樂圈的「雜誌封面大風波」，她回憶當時只有14歲，最初接到通知只需穿簡單背心拍攝普通硬照，自己及母親並不覺得性感才同意拍攝。然而拍攝當日，因場景在水澗，導致衣服濕透，她稱事後相片經電腦後製，誇張地突顯性感效果，網絡更廣泛流傳，亦令她的形象急轉直下，甚至被稱為三級片女星。李蘊稱當時「其實有人帶雜誌返學嘅」，更一度備受同學白眼及恥笑，甚至間接促使其當時所屬組合解散。
李蘊重提曾遭騷擾不快經歷
李蘊亦提到當年娛樂圈狗仔隊盛行，她的家人不得不用床單封窗以防偷拍，失去所有私人空間及自由。此外，公司曾告知李蘊，有人向她「問價」，開價二十至三十萬，李蘊怒斥：「係唔係痴線，你係唔係想坐監？」。除了面對變態騷擾，更曾收到匿名寄來的刀片信件恐嚇。
李蘊內地登台遭嘲「狂痴上位」
李蘊與G.E.M. 鄧紫棋及何超蓮是多年好閨蜜，三人年齡相若。然而，由於後兩者當時人氣較高，導致李蘊經常被傳媒炒作成「痴人上位」。主持余迪偉更調侃：「但仲未上到位。」李蘊再分享一次內地登台事件，當時主辦方未經授權，以好友G.E.M.作為宣傳噱頭，令她感到非常尷尬及不好意思，即刻致電解釋。幸而G.E.M.明白事理，未有遷怒李蘊，更笑言「唔緊要啦」。
此外，李蘊也分享一次為好友出頭被傳媒報道為「八婆」的經歷，主持余迪偉幽默回應指她真係八婆，稱：「啲報道係如實報道，依件事無得怨，你係笨同埋八婆。」李蘊笑著回應「死八公」，十分搞笑。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期