晚吹｜豪放女嘉賓身份曝光！經驗過百次兼儲私密照 私下怪病纏身
晚吹怨女俱樂部嘉賓爆破格性史
該名女嘉賓在《晚吹-怨女俱樂部》第64集節目中展現極度開放態度，直認如果伴侶房事表現不佳必定選擇分手。她在訪談中毫不避忌地承認曾與過百名男士發生過關係，更自爆會與男友拍攝極度私密的床照留念。她強調所有拍攝均在雙方同意下進行，甚至會將這些相片與身邊閨密共同欣賞及點評。面對外界可能將其行徑標籤為淫蕩，她依然堅持自己只是對性歡愉有更高要求，誓要為自己爭取公道。
女主角大方回應外界對私密照質疑
面對主持人關於私密照外洩風險及現任男友看法的尖銳提問，她表現得相當從容不迫。她坦言現任男友完全清楚她的豐富歷史，並引述對方心態指「深深明白不久將來成為過去」，甚至願意親自配合拍攝全新的相片。她解釋保留舊照純粹是為了回味自己當時享受的表情，有時在街上重遇前度也會暗自作評價。她在節目尾聲重申自己只是一個坦白面對自身慾望的普通人，完全不在乎世俗眼光如何批判其過度豐富情史。
網紅Colanda遭起底揭連環恐怖意外
隨著節目熱播，觀眾迅速將該名大膽嘉賓起底，確認其真實身份為屢遇厄運的網紅Colanda。她近日在乘搭地鐵時突然抽搐暈倒，臉部猛烈撞擊地面導致兩隻門牙當場斷裂，鮮血瞬間染紅車廂地板並需要送院縫合3針。她在社交平台發文自揭自2021年起已經無故暈倒大約10次，至今連專業醫生也對這個怪病束手無策。除此之外，她前年進行美容療程時亦慘遭激光射傷眼角膜險些失明，連環遭遇嚴重血光之災。
網民圍觀驚人情史同情其悲慘遭遇
事件經過網絡發酵後引起極大迴響，大批網民對其雙面人生感到極度嘩然。一方面有人對她在電視節目上高談闊論性經驗感到震驚，直指其極端行為瘋狂且挑戰大眾底線；另一方面亦有不少人關注其極度虛弱身體狀況。大批網民在其帖文下留言慰問，有人表示「真係好慘，希望快啲搵到病因」，亦有評論形容她「連環不幸真係好心痛」。目前當事人正積極尋求地鐵事故當晚目擊者，期望能拼湊出事發經過以協助醫療團隊找出病因。