晚吹｜豪放女嘉賓身份曝光！經驗過百次兼儲私密照 私下怪病纏身

ViuTV清談節目《晚吹-怨女俱樂部》邀請曾與過百名男士發生關係的大膽烈女擔任嘉賓，其破格言論及私密照分享引爆網絡熱話。有眼利觀眾起底發現該名惹火女主角正是本地網紅Colanda，她近期連環遭遇各種恐怖血光意外。這位話題人物在幕前高調談論性事之際，私下卻飽受不明暴病折磨並四處尋找目擊者求救。