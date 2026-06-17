網紅Gaby爆前度安全套都要AA 轉頭遭網民狂挖黑歷史：根本大話精

ViuTV《晚吹－怨女俱樂部》近期播出一集引發網民熱議，網紅Gaby大爆與前男友同居劏房期間，對方竟連買安全套都要求她付錢，極度斤斤計較的行為令人嘩然。然而節目播出後，網民隨即翻出Gaby過往多項爭議黑歷史，令這位自封「溝仔師傅」的KOL再度陷入輿論風暴。