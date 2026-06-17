網紅Gaby爆前度安全套都要AA 轉頭遭網民狂挖黑歷史：根本大話精
Gaby節目中自爆劏房同居前男友連安全套都要AA
Gaby在節目中透露，大學時期曾與前男友在劏房同居長達五年，當時她以為兩人可以有情飲水飽，一齊捱住都無所謂。豈料對方在金錢上極度計較，不但日常開支分毫必爭，連親密關係中使用的安全套費用都要求她承擔，甚至只肯花幾十元買性玩具敷衍了事。Gaby形容當時自己正就讀大學護理系，為了繳學費和給家用，放學後要連打幾份工，兼職完再去做補習，每日去街市搶特價菜煮飯已是生活常態，生活相當窮困。
Gaby回應爭議後轉型網紅三個月吸粉10萬
Gaby其後並未完成護理學位，而是選擇退學轉型為網絡創作者。她以分享兩性觀點及「溝仔秘術」作為主打內容，自封「閱仔無數師」，短短三個月內吸粉超過100,000人。同時她亦創立個人水晶品牌Bunnie Bling，以「五年生意菜鳥」自居，在社交平台上經營商業版圖。對於外界質疑，Gaby曾在個人簡介中自嘲為「菇涼逃兵」，暗示自己主動放棄護理行業追夢。
網民翻舊帳質疑學歷真偽及洩露病人私隱
節目播出後，網民隨即翻出Gaby多項爭議。首先是學歷問題，她曾以「從港大退學到3個月吸粉10萬」作為影片噱頭，但網民質疑其退學是否屬於成績未達標的「技術性退學」，而非主動追夢。更嚴重的是，有網民指控她曾在公開平台議論過往實習時接觸的病人私隱，甚至出言取笑前病人身體特徵，被批評嚴重缺乏醫護人員基本職業道德。此外，其品牌Bunnie Bling產品標示「Made in Hong Kong」的真實性亦受到高度質疑，有網民聲稱掌握「大陸貨扮香港製造」的證據。
品牌被指涉傳銷模式專櫃疑似飛單走漏洞
Bunnie Bling的商業營運手法同樣備受爭議。網民指出該品牌招募代理的分紅機制與層壓式推銷極為相似，引發不少人警惕。另外有消費者反映，在崇光百貨的臨時展位購物時，現場店員不斷說服客人改往Instagram網購，甚至聲稱「現場買唔得，要問問老闆先」，被質疑是為了逃避商場營業額抽成。Gaby亦被指其部分影片題材有抄襲其他創作者的嫌疑，加上「慣性出軌」及感情生活等傳聞，令其公眾形象持續受損。
網民睇完節目集體質疑Gaby講大話作故仔
節目播出後，社交平台上湧現大量負面評論。有網民直言：「覺得依個劏房佬搞野要AA個故事好假」，亦有人指出Gaby在鏡頭前「前言後語不對」、「啲神情好似講緊大話作緊故仔，好明顯」。更有網民表示：「佢好煩，出一次block一次，樣衰、格臭、西面同無句真」，對其真實性表達強烈質疑。亦有人批評她近期拍拖後「扮可愛」的風格令人反感，整體形象「跌到落谷底」。