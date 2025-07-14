晚吹怨女俱樂部｜港女Sora揭「KK園式日本留學驚魂」 護照被扣 老鼠蟑螂共住未算最恐佈
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ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時正播放， 由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市 女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。三位主持會以不同角度和態度，細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。
港女Sora誤信中介淪「宿舍驚魂」
今晚（14日）節目特別邀請嘉賓靚女KOL Sora，上來分享她在日本寄宿學校留學三年的驚人經歷。Sora坦言自己從小便渴望赴日升讀高中，自行透過網絡尋找日本留學中介，豈料抵達當地才發現遭騙，不僅即時被要求簽署日文合約，更被沒收護照。她形容宿舍環境極其惡劣，蟑螂、老鼠甚至蛇隨處可見，晚上還不時聽到牠們在暗處活動的聲音。
日本校園階級壓迫 Sora鞠躬問候換來冷眼
Sora透露日本校園極重視階級制度，文化衝擊令她難以適應。身為留學生的她被視作後輩，每次見到前輩均需主動鞠躬打招呼，就連洗澡時也要隨前輩轉身重複問候，然而對方卻經常無視，Sora稱之為「單方面的禮貌」。節目中，她與Adams即場模擬自己被無視的尷尬情境。Sora解釋，若未能完全遵守這繁瑣的禮儀，便可能遭公開斥責，甚至被排擠。
Sora發帖吐苦水 換來清廁「重口」懲罰
她進一步揭露，學生每日凌晨五點便須起床點名，即使假期亦無例外。學生更需輪流負責清洗八十至一百套餐具，如有遺漏，便需逐房道歉，否則將面臨嚴重處罰。Sora曾試圖向校方反映問題，卻被老師責罵，甚至導致全班連帶受罰，結果令她被同學進一步孤立及欺凌。一次，她於社交平台透露自己的遭遇，卻遭室友舉報，被罰清潔廁所，包括親手清理衛生用品和排水口的頭髮。Adams笑問氣味如何，余迪偉立即打趣：「Do we need to know? Do we want to know? 」
儘管如此，Sora坦言父母曾多次鼓勵她退學，但她不想浪費已繳交的學費，決定堅持到底，最終順利畢業。她唯一的遺憾，是期間姨媽病逝，但學校以半威脅形式拒絕讓她請假，使她未能與姨媽見上最後一面。
Sora福利（IG：soraaa096）
圖片來源：ViuTV、IG@soraaa096_資料或影片來源：原文刊於新假期