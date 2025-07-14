晚吹怨女俱樂部｜港女Sora揭「KK園式日本留學驚魂」 護照被扣 老鼠蟑螂共住未算最恐佈

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時正播放， 由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市 女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。三位主持會以不同角度和態度，細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。