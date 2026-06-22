晚吹｜港女七情上面數爆生母 生母多年後回港只為1事 長大後更淪為1工具
拖拖自揭出生即被棄保良局門口自生自滅
拖拖在節目中透露，母親16歲時意外懷孕，在家人壓力下與同齡男友奉子成婚。惟第二胎（即拖拖本人）出生後仍是女兒，男方家庭因重男輕女而拒絕接受，雙方隨即展開一場「爭唔要撫養權」的離譜拉鋸戰。最終母親偷偷將年僅一歲的家姐及剛出生數日的拖拖，一同遺棄在保良局門口。拖拖形容：「佢撇低咗喺度等我哋自身自滅。」幸好外婆得知後趕往將兩姊妹接回家中，以賣糕的微薄收入及親戚「食百家飯」的方式將她們撫養成人，期間生母從未支付過一分一毫的贍養費。
生母回港只為代購對親女尖叫斥責
生母移居台灣後另結新歡並再婚生女，多年來對拖拖姊妹不聞不問。直至約2014年，生母因代購需要回港，才「順便」與家人見面。拖拖憶述當時被帶去中環排隊購買限量小熊餅乾，因身形矮小（14歲時僅約130cm）遭店員驅趕，生母全程冷眼旁觀，「望都冇望過當聽唔到」，甚至嫌棄女兒拖累自己買不到貨。更令人心寒的是，一家人到機場接機時，拖拖出於好奇走近生母的新生BB女想逗弄，生母卻突然尖叫指控拖拖用拉鏈刮傷嬰兒。拖拖哽咽道：「我十幾歲咋，我會唔會無端端打個BB啊？佢無端端一聲尖叫話我搞佢個女，其實我都係你個女啊。」
生母刻意隱瞞拖拖存在視為人生污點
節目中揭露更多令人齒冷的細節。生母的新任丈夫雖然知道拖拖的存在，但生母卻對新家庭的老爺奶奶完全隱瞞自己曾育有兩女的事實，將拖拖姊妹當作「人生污點」般抹去。拖拖透露，母親當年選擇避走台灣，正是為了逃離過去，到一個「冇人識我嘅地方重新嚟過」。從16歲懷孕到遺棄親生骨肉，再到多年後回港只為利用女兒充當代購工具，生母的每一個決定都以自身利益為最大考量，從未展現過一絲母愛。而拖拖的外婆不但傾盡所有撫養兩個孫女，更自學英文再教導她們，最終讓拖拖成功入讀Band 1英文中學。
外婆賣糕養大兩孫撐起整個家
拖拖坦言自小知道自己「冇爸爸媽媽」，但外婆的嚴厲家教與無私付出填補了這份缺失。外婆經常叮囑：「千祈唔好似你阿媽咁，知識先可以改變命運。」為了養活兩個孫女，年邁的外婆與外公在街市賣糕維生，後來更需要申領綜援。拖拖的奶粉錢、尿片全靠親戚接濟，「一時俾下大伯、俾下二婆、俾下二媽」，她形容自己是「食百家飯大」。儘管生活清貧，拖拖從小珍惜這個家，深知外婆是在替女兒「贖罪」。如今拖拖已踏入職場，更成為幕前工作者，她表示對生母已經釋懷：「其實已經釋懷咗好耐。」
網民怒轟生母自私到極點主持都忍唔住喊
節目播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾直言「睇到喊」。有網民留言：「阿媽自私到極點，生完唔養仲要利用個女排隊代購」，亦有人大讚外婆偉大：「呢個先係真正嘅母愛，血緣唔代表一切。」更有觀眾指出生母尖叫指控拖拖傷害BB一幕最為心寒：「明明都係自己親生女，竟然當外人咁對待。」節目主持亦坦言看完拖拖的經歷後「手又震心又震」，情緒激動得難以自持。拖拖的故事讓觀眾看到一個被遺棄女孩如何在外婆的愛中成長，同時也令人反思血緣關係是否等同於親情。
Tall Tall克服自卑由YouTube走到ViuTV幕前
Tall Tall本名拖拖，因身材嬌小曾長期為身高感到自卑，但她選擇以「Tall Tall」作為藝名，代表勇敢接受自己、不再逃避。她主修活動管理，現職社企Event Producer，踏入職場第二年。她曾修讀時裝品牌與採購課程，對造型設計充滿熱情。其後加入YouTube channel HIFIVE成為她的人生轉捩點，團隊拍攝的IG Reels更曾突破1,000,000觀看次數，令更多人認識她。她感謝拍攝期間遇到的「伯樂」鼓勵，才萌生成為幕前的念頭，自稱可能是「香港最嬌小的女幕前」。