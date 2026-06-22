晚吹｜港女七情上面數爆生母 生母多年後回港只為1事 長大後更淪為1工具

拖拖（Tall Tall）登上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》自揭驚人身世，原來她出生後即被16歲親生母親遺棄於保良局門口，父母雙方更上演一場「爭唔要撫養權」的荒謬鬧劇。生母其後避走台灣重新生活，多年後回港竟只為利用女兒幫忙排隊代購，過程中的冷血行為令節目主持當場落淚，連觀眾都睇到心寒。