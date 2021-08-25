晚吹戀講嘢｜193壁咚A0素人掀高潮 女主持Helen誘人坐姿最搶鏡

193郭嘉駿飛起ERROR三子，擔正主持ViuTV全新節目《晚吹戀講嘢》，拍住口罩小姐浩南鄭伊琪、Helen譚凱倫及Ashina郭奕芯，為女士們解決愛情疑難。昨晚(8月24日)節目首播，網民對193的表現非常滿意，他更使出情深壁咚冧爆A0素人，不過女主持Helen都唔弱，全晚憑一個坐姿搶盡風頭。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、193IG圖片、浩南IG圖片、HelenIG圖片