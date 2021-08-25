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晚吹戀講嘢｜女主持Helen譚凱倫誘人坐姿最搶鏡 193壁咚A0素人掀高潮

東方新地 - 娛聞

193郭嘉駿飛起ERROR三子，擔正主持ViuTV全新節目《晚吹戀講嘢》，拍住口罩小姐浩南鄭伊琪、Helen譚凱倫及Ashina郭奕芯，為女士們解決愛情疑難。昨晚(8月24日)節目首播，網民對193的表現非常滿意，他更使出情深壁咚冧爆A0素人，不過女主持Helen都唔弱，全晚憑一個坐姿搶盡風頭。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、193IG圖片、浩南IG圖片、HelenIG圖片

《晚吹戀講嘢》首播內容平淡

《晚吹戀講嘢》首集於昨晚(8月24日)播出，193粉絲睇完都大讚節目好睇，193做主持有料到，但亦有不少網民持平表示節目內容一般，受訪的A0女嘉賓個案亦唔太特別，全靠4位主持人識搞氣氛令整個節目生色不少。

《晚吹戀講嘢》由193孭重飛，與郭奕芯、Helen及浩南拍檔主持。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
《晚吹戀講嘢》由193孭重飛，與郭奕芯、Helen及浩南拍檔主持。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
193自稱是A30，拍過30次拖現在單身，他在節目中無啦啦話自己係Boyfriend Size。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
193自稱是A30，拍過30次拖現在單身，他在節目中無啦啦話自己係Boyfriend Size。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

女主持Helen突圍而出

193轉數快唔使多講，3位女主持中，以Helen的主持經驗最豐富，不過今次她就唔係以口才搶鏡。由節目開場至完場，女主持都是坐在沙發上未轉過姿勢，當中Helen就成對腳都放上沙發，成功引來網民的注意及討論。

鋼頭的wide shot。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
鏡頭的top shot可見Helen坐姿別具一格。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
3位女主持打扮襯到絕，當中著短褲的Helen(左)坐姿就最豪邁，郭奕芯(右)心口開大窿亦好博。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
3位女主持打扮襯到絕，當中著短褲的Helen(左)坐姿就最豪邁，郭奕芯(右)心口開大窿亦好博。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民：可唔可以叫佢坐返好少少？

Helen一個豪邁坐姿成功吸引觀眾眼球，不少網民都在ViuTV的fb留言，表示Helen的姿勢太性感誘人，仲有網民直言：「可唔可以叫佢坐返好少少？」

Helen對腳冇放過落地。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Helen對腳冇放過落地。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Helen其實表現出色又鬼馬。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Helen其實表現出色又鬼馬。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

（圖片來源：ViuTV影片截圖）

（圖片來源：ViuTV影片截圖）

（圖片來源：ViuTV影片截圖）

（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Heken叫A0女嘉賓學郭奕芯擺誘人pose影相放社交網吸引異性。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Heken叫A0女嘉賓學郭奕芯擺誘人pose影相放社交網吸引異性。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

193對女嘉賓出冧招

至於第一次擔正做主持的193，網民非常滿意他的表現，其中一幕示範向A0女嘉賓壁咚，唔止當場令女嘉賓心心眼，粉絲亦留言話好想被193壁咚。

193即場示範壁咚A0女嘉賓。（圖片來源：圖片來源：ViuTV影片截圖）
193即場示範壁咚A0女嘉賓。（圖片來源：圖片來源：ViuTV影片截圖）
193再哄埋去扮錫，女嘉賓開心到呢！（圖片來源：）
193再哄埋去扮錫，女嘉賓開心到呢！（圖片來源：viutv截圖）

晚吹戀講嘢｜193壁咚A0素人 女主持Helen誘人坐姿最搶鏡

晚吹戀講嘢｜193壁咚A0素人 女主持Helen誘人坐姿最搶鏡

晚吹戀講嘢｜193壁咚A0素人 女主持Helen誘人坐姿最搶鏡

193主持談心節目

ViuTV宣布將製作新節目《晚吹戀講嘢》，把類似「三個寂寞的心」、「香蕉俱樂部」及「早霸王」等電台獨有的談心節目，由193、浩南、Helen及郭奕芯去接見不同女士，為她們化解情愛問題，不論是與另一伴相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題、被朋友撬牆腳、甚至想對心儀對象示愛等等…..新節目都會給她們一個渠道去抒發表達！

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193飛起ERROR其餘三子，成為新節目主持人。（圖片來源：193 IG）
193鼓勵大家盡爆心中事。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
193鼓勵大家盡爆心中事。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

網民期待193一拖三

對於193今次一拖三主持新節目，網民都非常期待，當中3位女主持首次合作，網民亦覺得有新鮮感。

節目已開始錄影，郭奕芯在社交網放了與193的合照。(照片來源：郭奕芯IG)
節目已開始錄影，郭奕芯在社交網放了與193的合照。(照片來源：郭奕芯IG)
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新節目女主持之一有口罩小姐冠軍浩南，早前她與193一齊拍廣告，二人外型合襯。
同樣轉數快有口才的Helen譚凱倫。（圖片來源：Helen IG）
同樣轉數快有口才的Helen譚凱倫。（圖片來源：Helen IG）

個案仍在招募中

據知節目已經進行錄影，不過個案招募仍在進行中，當選之個案當事人將會到錄影現場親身講述自己的感情問題，亮相與否由她們自己決定。每集嘉賓需自備一件與自己個案相關的物品，於錄影當天放上「忘憂架」上，並會一直存放至尾集，最後一集將會有26件物品於「忘憂架」上，並會一次過將它們當場「處決」！

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《晚吹-戀講嘢》內容圍繞男女問題，193可以自由發揮暢所欲言。
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193人氣一時無兩，其新歌〈睡到三點〉早前最近成為hit歌。

193對愛情有獨特見解

193首次主持盡於心中情節目，轉數快口才好的他應該大有作為，網民表示非常期待新節目推出，笑指他成為新版白韻琹，不過193早前被追問感情問題，他就一概不作回應，對於其他人的感情事，更曾經笑言：「感情問題一律建議分手！」有網民指他主持節目時可以發表這金句。

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觀眾表示非常支持193。
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網民重提193曾經發表「感情問題一律建議分手」的言論。
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網民熱烈討論193的新節目。

晚吹戀講嘢｜193拖3女主持盡訴心中情節目 封男版白韻琹「感情問題一律建議分手」成金句

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