晚吹戀講嘢｜女主持Helen譚凱倫誘人坐姿最搶鏡 193壁咚A0素人掀高潮
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、193IG圖片、浩南IG圖片、HelenIG圖片
《晚吹戀講嘢》首播內容平淡
《晚吹戀講嘢》首集於昨晚(8月24日)播出，193粉絲睇完都大讚節目好睇，193做主持有料到，但亦有不少網民持平表示節目內容一般，受訪的A0女嘉賓個案亦唔太特別，全靠4位主持人識搞氣氛令整個節目生色不少。
女主持Helen突圍而出
193轉數快唔使多講，3位女主持中，以Helen的主持經驗最豐富，不過今次她就唔係以口才搶鏡。由節目開場至完場，女主持都是坐在沙發上未轉過姿勢，當中Helen就成對腳都放上沙發，成功引來網民的注意及討論。
網民：可唔可以叫佢坐返好少少？
Helen一個豪邁坐姿成功吸引觀眾眼球，不少網民都在ViuTV的fb留言，表示Helen的姿勢太性感誘人，仲有網民直言：「可唔可以叫佢坐返好少少？」
193對女嘉賓出冧招
至於第一次擔正做主持的193，網民非常滿意他的表現，其中一幕示範向A0女嘉賓壁咚，唔止當場令女嘉賓心心眼，粉絲亦留言話好想被193壁咚。
193主持談心節目
ViuTV宣布將製作新節目《晚吹戀講嘢》，把類似「三個寂寞的心」、「香蕉俱樂部」及「早霸王」等電台獨有的談心節目，由193、浩南、Helen及郭奕芯去接見不同女士，為她們化解情愛問題，不論是與另一伴相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題、被朋友撬牆腳、甚至想對心儀對象示愛等等…..新節目都會給她們一個渠道去抒發表達！
網民期待193一拖三
對於193今次一拖三主持新節目，網民都非常期待，當中3位女主持首次合作，網民亦覺得有新鮮感。
個案仍在招募中
據知節目已經進行錄影，不過個案招募仍在進行中，當選之個案當事人將會到錄影現場親身講述自己的感情問題，亮相與否由她們自己決定。每集嘉賓需自備一件與自己個案相關的物品，於錄影當天放上「忘憂架」上，並會一直存放至尾集，最後一集將會有26件物品於「忘憂架」上，並會一次過將它們當場「處決」！
193對愛情有獨特見解
193首次主持盡於心中情節目，轉數快口才好的他應該大有作為，網民表示非常期待新節目推出，笑指他成為新版白韻琹，不過193早前被追問感情問題，他就一概不作回應，對於其他人的感情事，更曾經笑言：「感情問題一律建議分手！」有網民指他主持節目時可以發表這金句。