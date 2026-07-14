男人亂講嘢｜韓國購物變男人地獄 女友七天行近20次美妝店 193拆解情侶旅行分歧
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ViuTV清談節目《晚吹 – 男人亂講嘢》今晚播出最新一集，網民「油尖旺金城武」投稿大吐苦水，講述與女友到韓國首爾旅行七日，結果整趟旅程淪為美妝店巡禮，女友七天內光顧同一間連鎖店近20次。更令人意想不到的是，旅程結束後女友竟在社交平台公開標籤他為「豬隊友」，一眾主持見狀都忍不住為事主抱不平。
女友七天行近20次美妝店令旅程變地獄
根據「油尖旺金城武」投稿內容，他與女友到首爾展開七日旅程，但自第二日起情況已經急轉直下。女友每逢見到連鎖美妝店「X Young」便會入內掃貨逾兩小時，整個行程猶如打機過關般不斷重複。直到旅程最後一日，女友更在機場再次衝入「X Young」進行最後掃貨，七天內合共光顧近20次，令事主形容整趟旅行如同跌入「shopping地獄」。
灘叔193齊齊拆解情侶旅行分歧
節目中灘叔（鄒凱光）直言：「去得韓國，梗係行乜Young㗎啦，你應該預咗！」Helen（譚凱倫）亦分享自己過往與前男友到韓國旅行的經歷，指自己屬於「hea遊放鬆派」，前男友卻是「shopping派」，她曾提議獨自到cafe等候，但對方希望她陪同提供意見，結果雙方陷入兩難。193（郭嘉駿）則認為Helen前男友做法合理：「一齊去旅行，如果抌低你喺cafe，我會內疚，一齊行起碼可以傾下計。」
油尖旺金城武提出分開行慘遭拒絕
事主「油尖旺金城武」在投稿中透露，旅途期間曾多次嘗試尋找折衷方案，包括提出「分開行」各自活動，以及主動表示可以在附近cafe等候女友購物完畢。然而女友認為「咁就唔算一齊旅行」，堅持要求事主全程陪同。最終旅程結束後，女友更在社交平台發文，標題直接寫上「和豬隊友的旅行」，將所有不愉快歸咎於事主一方。
網民熱議紛紛為事主抱不平
節目預告一出，已有大量網民在社交平台留言討論。不少男性網民深感共鳴，留言表示「七日行20次同一間舖，換我早就崩潰」、「陪行兩個鐘已經係極限，仲要被標籤做豬隊友真係冤枉」。亦有女性網民持不同意見，認為「去韓國唔shopping去嚟做乜」，但隨即被大量反駁指旅行應該互相遷就。一眾主持在節目中罕有地一致站在事主一方，令觀眾更加期待今晚播出的完整內容。
資料或影片來源：原文刊於新假期