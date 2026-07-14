男人亂講嘢｜韓國購物變男人地獄 女友七天行近20次美妝店 193拆解情侶旅行分歧

ViuTV清談節目《晚吹 – 男人亂講嘢》今晚播出最新一集，網民「油尖旺金城武」投稿大吐苦水，講述與女友到韓國首爾旅行七日，結果整趟旅程淪為美妝店巡禮，女友七天內光顧同一間連鎖店近20次。更令人意想不到的是，旅程結束後女友竟在社交平台公開標籤他為「豬隊友」，一眾主持見狀都忍不住為事主抱不平。