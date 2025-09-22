女模上《怨女俱樂部》爆恐怖經歷 遭知名攝影師性騷擾 對方竟反斥：篤下姐唔係揸！
CoCo上怨女俱樂部大爆恐怖經歷
在今晚播出的ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中，女模CoCo擔任嘉賓，分享了一段令她留下極大陰影的恐怖經歷。她透露，早前透過社交媒體認識了一位在行內頗有名氣、甚至曾獲日本AV女優聘用的攝影師。由於欣賞對方的作品，加上對方每日關心問候，CoCo便放下了戒心，答應單獨到對方家中進行拍攝，沒想到這卻是噩夢的開始，連主持余迪偉也直言此舉如同「送羊入虎口」。
攝影師藉詞整頭髮乘機掃胸
CoCo憶述，騷擾行為從見面一刻便已開始。當她到達攝影師住所樓下時，對方已在遠處緊盯其胸部，更在電話中輕佻地說：「我見到遠方一個著白色衫嘅大波妹，嗰個係唔係你？」拍攝期間，攝影師的行為變本加厲，他先是要求CoCo擺好姿勢不要動，再以整理胸前頭髮為藉口，順勢用手掃過她的胸部。當時CoCo只當作是無心之失，並未即時產生警覺，殊不知對方只是在試探她的底線。
拒加胸墊狂影CoCo走光相
隨後，攝影師要求CoCo換上泳衣繼續拍攝。CoCo擔心泳衣太薄會出現尷尬情況，便提出加上胸墊，但對方卻以效果不自然為由斷然拒絕，還聲稱：「無問題啦，我會幫你睇住！」結果當CoCo因應姿勢彎腰，導致泳衣移位、瀕臨走光時，攝影師非但沒有提醒，反而瘋狂按下快門，其極不專業的行為令CoCo開始感到質疑和不安，主持人Adams更一針見血地指出：「因為佢要睇啊嘛！」
攝影師直接摸胸反斥篤下姐
攝影師的行為愈發大膽，除了突然捉住CoCo的手，更直接用手觸碰她的胸部。面對CoCo的錯愕，對方竟理直氣壯地反問：「篤下你姐，又唔係揸你波，唔係咁都唔得啊？」這番無賴言論徹底激怒了CoCo。當她準備離開時，對方更表現得相當不耐煩，主持人迪偉分析指，攝影師可能覺得自己鋪陳已久，卻無法得逞，才會惱羞成怒。
CoCo當面對質攝影師直認想上床
CoCo感到非常憤怒，直接質問對方為何不耐煩，對方支吾以對稱自己「諗多咗」。CoCo立即追問：「你諗多咗啲咩？你唔係今日諗住同我上床啊。」沒想到攝影師竟然坦白承認「的確有想過」，無恥的答案令現場三位主持人都為之嘩然。CoCo坦言，這次經歷讓她茶飯不思，既擔心走光照會被外洩，更勾起了未成年時曾被性侵的慘痛回憶，害怕再次受到傷害。