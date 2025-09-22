女模上《怨女俱樂部》爆恐怖經歷 遭知名攝影師性騷擾 對方竟反斥：篤下姐唔係揸！

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》今晚播出的內容極具爆炸性！女模CoCo在節目中驚爆，曾遭一位行內知名的攝影師多次性騷擾，對方不但藉詞整理頭髮順勢掃胸，更狂拍她的走光相。當CoCo鼓起勇氣對質時，對方竟無賴反駁，其後更直認對她有非分之想，囂張行徑令人髮指，究竟整件事的來龍去脈是怎樣？