晚吹怨女俱樂部｜五索被質疑4次懷孕「精心預謀」 語出驚人揭床事細節！
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ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》逢星期一晚上11時正播放，由余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）擔任主持兼「輔導員」。節目專為都市女性而設，讓每日面對各種社會、經濟、感情不公平事件而怨氣滿載的女性觀眾，有一個盡情抒發情緒的出口。三位主持會以不同角度和態度，細心聆聽、深入分析，並化解怨女們的怨氣。
五索被質疑4次懷孕「有預謀」 自誇基因強大
今晚（30日）ViuTV節目邀得知名小三「五索」（Rachel）作嘉賓，大方自稱不是上來化解怨氣，而是「曬名」。五索因與富豪激吻照曝光而一夜成名，網民質疑是她自己放料，她卻懷疑是林作爆料：「佢話同我割席，但私底下又話支持我。」被問富豪男友有否因此經濟封鎖，她激動回應：「佢夠膽？我幫佢生四個喎！」
至於是否因孩子而獲更多金錢，她坦言男友會在其他方面更大方付出。余迪偉質疑她四次懷孕是否有預謀，她笑稱自己家庭基因強：「避咗孕都大肚！」余迪偉大膽追問：「姐係『吞精』都會大肚？」五索直言與男友床事頻繁，被問床上功夫是否了得，她自豪表示：「我都覺得自己真係幾勁。」
五索神解拆「包二奶」定義
談及是否真心愛男友，五索回應：「愛有好多定義，啲人成日話最展現愛係當對方一無所有，但我唔想試到呢一步。」她澄清身材爭議：「我本身平到黐線，但屋企基因勁，阿媽、阿婆都超大。」她更爆笑重提好友曾說：「你家姐個胸圍可以當頭盔帶。」提到男友思想傳統不喜歡她穿著暴露，Adams不解：「吓，但佢傳統就唔會…」五索立即反擊：「鍾意我啊？你咩意思啊？」Adams解釋：「我意思係佢傳統就唔會包二奶。」Howard即時吐槽：「就係傳統先包二奶啦，古代人係三妻四妾。」
自豪「最強小三」 持馬生裸照震驚全場
被問是否介意「最強小三」稱號，五索表示從不介意，更覺得有點自豪：「其實做小三都唔容易，命好係會有人妒忌，我天生就係高調。」她自曝有不少十幾歲粉絲視她為偶像，因此仍保持自己的道德底線。談及仔女，她不喜歡帶孩子外出，因有人偷拍她：「我唔想連累佢哋。」但強調一家生活很正常，馬生經常在家。最後，她更爆料自己手中竟握有馬生的裸照，語出驚人令主持與觀眾震驚不已！
圖片來源：ViuTV、IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期