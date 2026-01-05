晚吹｜嘉賓遭300磅女同事狂毆40秒 鼻骨碎裂真相超震撼
台灣夜店驚爆血案 300磅女同事狂毆40秒
事發當晚是公司台灣會議的第二天，一行十多名同事在用餐後前往夜店狂歡。Bonnie透露當晚她喝了約十杯長島冰茶及多杯伏特加，已經醉得不省人事。凌晨四點左右，她與男經理在舞池內有親密互動，包括咬耳仔等動作，被從洗手間回來的阿A撞見。阿A見狀情緒瞬間爆發，衝上前扯住Bonnie頭髮，連環重拳毆打她的面部和頭部，更用手機等硬物猛擊，令Bonnie完全無法還擊。
Bonnie血流披面鼻骨碎裂 縫針多達七處
毆打持續約30至45秒，直至夜店保安介入才停止。Bonnie形容自己當時「血肉模糊」，像「整瓶紅油倒在身上」的狀態，血液從頭部和面部不斷流下。她被送往醫院後，醫生發現她額頭、眼角、頭皮等多處需要縫針，總共縫了七個位置，其中頭皮更需要從底層三層縫合。更嚴重的是，醫生後來發現她的鼻骨完全碎裂，肌肉亦被打至撕裂，連眨眼都會劇痛。整個治療過程花費超過30萬元，而Bonnie更因傷勢嚴重需要休養兩個月無法工作。
暗戀男經理成疑成打人動機 阿A事後拒絕賠償
事件發生後，Bonnie一直不明白阿A的打人動機，直至回港後才從同事口中得知真相。原來阿A一直暗戀該名男經理，平日在公司已表現得非常親密，但男經理已有妻子。當阿A看見Bonnie與男經理在舞池內的親密互動時，妒火中燒才會失控動手。回想起來，Bonnie發現阿A平日每當她讚美男經理時，都會表現出不屑的態度，原來是在掩飾自己的真實感情。事後阿A雖然道歉，但以「沒有能力」為由拒絕賠償醫療費用，令Bonnie更加憤怒。
創傷後遺症纏身 同事目睹慘況留陰影
這次無妄之災為Bonnie帶來嚴重的心理創傷，她經常發噩夢夢見被人毆打，對於有人觸碰頭髮或大力動作都會感到恐懼。更令人心疼的是，當晚目睹整個過程的同事們也受到影響，即使到現在去音樂較嘈雜的地方都會感到緊張。公司方面已安排阿A在家工作，不准她回到辦公室，避免與Bonnie碰面。Bonnie表示這次經歷令她明白「千祈唔好亂咁同人哋耳語」，特別是在音樂嘈雜的環境下，很容易被人誤會而招致無妄之災。
網民激烈討論職場暴力問題
節目播出後，網民紛紛留言討論這宗職場暴力事件。有網民表示「300磅真係好恐怖，完全係碾壓式毆打」，亦有人批評男經理「袖手旁觀好冷血，連基本道德都冇」。不少網民對阿A拒絕賠償的態度感到憤怒，「打到人哋咁傷都唔肯負責任，真係冇人性」。也有網民提醒「職場戀愛真係好危險，特別係單方面暗戀」，認為這次事件為所有打工仔敲響警鐘，提醒大家要小心處理職場人際關係。