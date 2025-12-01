晚吹｜女嘉賓爆富家子酒店親熱惡臭成陰影 因1原因被迫忍受
女嘉賓Haley在節目《晚吹 – 怨女俱樂部》分享初戀經歷，與富家子拍拖期間發現對方下體有嚴重異味，甚至親眼目睹有蟲在蠕動，但因為1原因仍忍辱負重繼續交往，令人震驚。
酒店親熱驚見恐怖畫面
嘉賓Haley在《晚吹》節目中透露，當時19歲的她透過遊戲認識一名打籃球的富家子，對方家人住私樓家底豐厚，而自己則住公屋，雙方都表示是初戀關係。拍拖2至3個月後兩人前往酒店，當男方脫褲後她聞到強烈鹹魚味，開燈一看更發現對方下體內有東西在蠕動，原來是有蟲在裡面，畫面極度震撼。儘管發現如此恐怖情況，但因為性格不喜歡得罪人，Haley選擇隱瞞沒有向對方坦白。
Haley為迎合母親期望忍受一切 何慕詩建議1解決方法
原來Haley願意堅持與男方進行性行為，背後有著無奈原因。她透露自己母親非常喜歡這名男友，認為對方有禮貌而且家境富裕，經常對女兒說「你日後嫁給呢個男仔會好幸福」。為了不讓母親失望，Haley選擇忍受一切不適，甚至嘗試與對方共同沐浴幫忙清潔，更建議對方割包皮解決問題，但遭到拒絕。節目中的性治療師Cynthia建議可以透過「習慣臭味三部曲」，嘗試進食坊間認為很臭的食物來適應異味。
一年後分手收場威脅恐嚇
這段痛苦的戀愛關係維持了一年便告終，Haley指兩人感情逐漸變淡，男方開始缺乏安全感，經常指控她與異性朋友有染。最終男方更出言威脅恐嚇，對Haley說「你唔好俾我知道你地兩個有嘢啊，如果唔係你地兩個都死硬。你知我老豆咩料架啦」，同時進行情緒勒索要求她陪讀書。聽到這些威脅言論，節目主持們都認為男方性格有嚴重問題，對這段畸形關係感到不值。
網民同情遭遇批評富家子
節目播出後引起網民熱烈討論，不少人同情Haley的遭遇，認為她為了迎合家人期望而犧牲自己實在太可憐。有網民留言「19歲咁後生就要承受咁多嘢，真係好心痛」、「富家子都唔代表有質素，呢個男仔根本就係垃圾」。亦有人批評男方衛生習慣極差，「有錢都唔代表識得清潔自己，真係好核突」。更多網民提醒年輕女性要懂得保護自己，不應為了任何原因而委屈求全，「愛自己先係最重要」。
