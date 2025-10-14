晚吹｜灘叔被拖落水做「Wingman」竟捲入偷食風波 結局大反轉全場O嘴
ViuTV《晚吹 – 男人亂講嘢》最新一集大談「Wingman」軍師學！主持群聚焦探討如何在感情戰場中扮演「Wingman」，要有超強演技幫兄弟化解危機。灘叔更自爆曾經被捲入偷食風波，豈料事件最終大反轉，連主持們都聽到目瞪口呆！
三位主持大呼「Wingman」難做
節目裡，駱振偉（Thor）坦言做「Wingman」必需不斷編造故事，有時甚至在完全沒準備下也要幫朋友出頭。他爆言：「冇劇本下都要即興，仲要騙到人唔會起疑！」不少網民感同身受，直指現實男生間的「兄弟情」都靠演技硬撐。
灘叔曾慘被捲入偷食事件 結局大反轉
鄒凱光（灘叔）甫開口便大爆一名女性朋友B的出軌故事。原來B已婚多年，竟私下結識新對象，更主動邀請灘叔陪同其丈夫睇波掩人耳目。此舉讓灘叔只能硬著頭皮，陪伴男方三小時，心情極度忐忑。更勁爆的是比賽打至加時，灘叔笑言天助他「加時作戰」，場面既尷尬又刺激。灘叔表明過程中感內疚，但最終朋友B的老公竟然被發現出軌，令全場震驚。灘叔感慨：「我個friend最後變成受害者，仲可以靚落台！」令網民紛紛留言大呼故事跌宕起伏。
三位主持拒絕再做「Wingman」
三人經過年歲洗禮後紛紛表示，現今不少情況已無法再硬撐做「Wingman」，面對複雜感情難題，只求守住底線。觀眾亦熱議：「好兄弟真係唔易做！」部分網民更認為劣質「Wingman」已成危機源頭，呼籲男人要誠實面對感情。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期