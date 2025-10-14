晚吹｜灘叔被拖落水做「Wingman」竟捲入偷食風波 結局大反轉全場O嘴

ViuTV《晚吹 – 男人亂講嘢》最新一集大談「Wingman」軍師學！主持群聚焦探討如何在感情戰場中扮演「Wingman」，要有超強演技幫兄弟化解危機。灘叔更自爆曾經被捲入偷食風波，豈料事件最終大反轉，連主持們都聽到目瞪口呆！