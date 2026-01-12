晚吹｜可憐港女爆滿月時被親父綁架16小時 鹹濕爛賭行為令人髮指！

KOL詠詠超人（Wing）今晚在《晚吹 – 怨女俱樂部》節目中大爆驚人身世，原來她滿月時曾被親生父親綁架失蹤16小時，更透露與父親關係惡劣，直言已再「冇關係」。這段童年創傷經歷令觀眾震驚，而Wing對父親的描述更是令人咋舌，指對方不但爛賭成性，更有鹹濕行為。