晚吹｜可憐港女爆滿月時被親父綁架16小時 鹹濕爛賭行為令人髮指！
KOL詠詠超人（Wing）今晚在《晚吹 – 怨女俱樂部》節目中大爆驚人身世，原來她滿月時曾被親生父親綁架失蹤16小時，更透露與父親關係惡劣，直言已再「冇關係」。這段童年創傷經歷令觀眾震驚，而Wing對父親的描述更是令人咋舌，指對方不但爛賭成性，更有鹹濕行為。
Wing滿月慘遭親父綁架16小時
Wing在節目中首次公開這段驚人經歷，原來她在滿月不久後曾被親生父親擄走，失蹤長達16小時。事件起因眾說紛紜，Wing透露有兩個版本的說法。第一個版本是當時母親想打邊爐，但父親到火鍋店後不想打邊爐，母親發脾氣後回娘家居住，期間Wing突然失蹤。母親兩度報警求助，最終由不知名親戚將Wing帶回。另一個版本則涉及金錢糾紛，暗示需要籌錢贖回Wing。這段綁架羅生門至今仍是謎團，但對Wing而言卻是揮之不去的童年陰霾。
父親爛賭鹹濕行為令人髮指
Wing坦言與父親「冇關係」，僅有三四次回憶且「都係唔好嘅回憶」。她描述父親經常向母親要錢，甚至在新屋樓下發生激烈爭執，母親氣得將銀紙撕爛丟向父親。更令人震驚的是，Wing指父親有鹹濕行為，曾經捉住她的手去摸陌生女子的臀部，這種不當行為對年幼的Wing造成極大心理創傷。父親的賭博問題同樣嚴重，經常為錢與家人發生衝突，最終導致家庭破裂。
多年後收到父親陌生訊息揭欠債真相
Wing透露某年突然收到一則來自「爸爸」的陌生訊息，出於好奇她搜尋父親全名，結果發現全是欠債資料，證實父親的賭博問題依然嚴重。節目主持更大膽提議即場致電，希望探究這段未解之謎。Wing的經歷反映出賭博對家庭造成的深遠傷害，不但破壞親子關係，更可能衍生出綁架等極端行為。
Wing現況積極向上專注事業發展
儘管有著如此痛苦的童年經歷，Wing現時積極投入工作，剛從台灣畢業回港，自稱「0.5台妹」，職業是全職marketing和小編freelance剪接師，正在籌備創業。她形容自己「外表像少女內心像個婆婆」，喜歡畫畫、剪片、寫作和看海。Wing曾因一條教台灣室友說廣東話髒話的影片獲得200多萬views，在台灣懸疑小說寫作比賽中進入頭十名，差點可以出書。她認為現代女生最重要是「愛自己的能力、會投資、赤子之心」，展現出堅強的人生態度。
